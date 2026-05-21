¡Oferta! Aficionado consigue boleto para Cabo Verde vs Arabia Saudita en menos de ocho dólares

La fiebre por el Mundial 2026 ya comenzó a sentirse entre los aficionados, pero no todos los partidos parecen despertar el mismo interés en el mercado secundario. A menos de un mes del arranque de la justa, algunos boletos en reventa han registrado caídas importantes, especialmente en encuentros de fase de grupos con selecciones de menor arrastre internacional.

Uno de los casos que llamó la atención en redes sociales fue el partido entre Cabo Verde y Arabia Saudita, correspondiente al Grupo H. Un usuario compartió una captura en la que presumió haber encontrado una entrada por aproximadamente siete dólares, más un dólar adicional por cargos de servicio, una cifra muy por debajo de lo que suelen costar los boletos para una Copa del Mundo.

Cabo Verde | AP

Reventa del Mundial 2026 sorprende con precios bajos

El encuentro entre Cabo Verde y Arabia Saudita está programado para el 26 de junio de 2026 en el NRG Stadium de Houston, como parte del cierre de actividad del Grupo H, sector que también integran España y Uruguay. Aunque los precios pueden cambiar constantemente según la demanda, el caso se volvió tema de conversación por mostrar una caída considerable en comparación con partidos de mayor atractivo mediático.

La baja demanda para ciertos partidos ha abierto el debate entre aficionados y analistas, pues el Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones y 104 encuentros. Para algunos puristas, la expansión del torneo ha elevado la cantidad de juegos, pero también ha provocado cruces menos atractivos para el público general, lo que se refleja en gradas con menor presión de compra y precios más flexibles en el mercado secundario.

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A new record low for ticket prices at the World Cup: 🇨🇻 Cape Verde vs Saudi Arabia 🇸🇦 pic.twitter.com/xhkZ3NbtyG — World Cup HQ (@WorldCup26HQ) May 21, 2026

Cabo Verde vs Arabia Saudita, entre los boletos más accesibles

Aunque la cifra de siete dólares circula como un caso particular compartido en redes, el duelo entre Cabo Verde y Arabia Saudita se perfila como uno de los partidos más accesibles del Mundial 2026 en reventa. La diferencia frente a encuentros con selecciones de mayor convocatoria vuelve a poner sobre la mesa el impacto que tiene el cartel de cada partido en el valor de las entradas.

Mientras la FIFA mantiene sus canales oficiales para la venta y reventa de boletos, el caso de Cabo Verde vs Arabia Saudita evidencia que, pese al enorme atractivo global del torneo, no todos los partidos tendrán la misma demanda ni el mismo valor para los aficionados. Con la Copa del Mundo cada vez más cerca, el mercado secundario seguirá siendo un termómetro del interés real que despierta cada encuentro.