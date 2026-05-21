El brote de ébola obliga a la selección del Congo a modificar sus planes para el Mundial

La selección de la República Democrática del Congo ha suspendido su concentración en Kinshasa debido a la crisis sanitaria que afecta al país. Sin embargo, los partidos amistosos internacionales previos a la Copa del Mundo se mantienen en pie.

Un campamento de entrenamiento de tres días y un evento de despedida con los aficionados en la capital, Kinshasa, han sido cancelados por la selección congoleña como medida de precaución ante un brote de ébola en el este del país. La preparación para el Mundial se trasladará a otra sede.

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¿Por qué se tomó la decisión?

La decisión se tomó tras la aparición de una cepa rara del virus, conocida como Bundibugyo, que se estima ha causado más de 130 muertes y presenta al menos 600 casos sospechosos. Esta situación ha llevado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a declararla una emergencia de salud pública de importancia internacional.

A pesar de los cambios, los partidos de preparación programados no se verán afectados. Jerry Kalemo, portavoz del equipo, confirmó a The Associated Press que el encuentro contra Dinamarca en Lieja (Bélgica) el 3 de junio y el partido contra Chile en el sur de España el 9 de junio se jugarán según lo previsto.

La mayoría de los jugadores de la selección, así como su entrenador, el francés Sébastien Desabre, residen fuera del país, principalmente en Francia. Kalemo añadió que el personal del equipo que aún se encuentra en Congo "partirá en las próximas horas".

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La FIFA ha comunicado que "está al tanto y monitorea la situación" y mantiene "una comunicación estrecha con la Asociación de Fútbol de la República Democrática del Congo para garantizar que el equipo esté informado de todas las orientaciones médicas y de seguridad".

Por su parte, Estados Unidos anunció esta semana, a través de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, una prohibición de entrada de 30 días para ciudadanos extranjeros que hayan estado en Congo, Uganda o Sudán del Sur en las últimas tres semanas. Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, aclaró que la selección congoleña no se vería afectada por esta medida, ya que ha estado entrenando en Europa.

Según el funcionario, los miembros de la delegación que no hayan regresado a Congo en los últimos 21 días no estarán sujetos a la prohibición. Aquellos que sí lo hayan hecho deberán cumplir los mismos requisitos de cuarentena que los ciudadanos estadounidenses que regresen de las zonas afectadas. Esta excepción no se aplicará a los aficionados que deseen viajar para el torneo.

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El destino del Congo en el Mundial

La República Democrática del Congo, conocida como "Los Leopardos", regresa a una Copa del Mundo después de 42 años, cuando compitió bajo el nombre de Zaire en 1974. Su clasificación, obtenida en un torneo de repechaje en México, desató una gran celebración en un país marcado por décadas de conflicto.