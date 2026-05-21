Santos sufre empate en Copa Sudamericana; Neymar no fue convocado
La noche en Vila Belmiro dejó una sensación amarga para el Santos FC, que sin su máxima figura, Neymar, dejó escapar una victoria clave y terminó empatando 2-2 frente a San Lorenzo de Almagro en la Copa Sudamericana. El conjunto brasileño dominó largos tramos del encuentro, pero volvió a evidenciar fragilidad en momentos decisivos y comprometió seriamente sus aspiraciones en el Grupo D.
¿Por qué no estuvo Neymar?
La ausencia de Neymar, quien fue reservado tras molestias físicas luego de su convocatoria con Brasil rumbo al Mundial 2026, condicionó el desarrollo del juego. Aun así, el Peixe arrancó con intensidad y encontró recompensa inmediata con un gol tempranero que hacía presagiar una noche tranquila en casa.
El equipo paulista golpeó primero con Gabriel Bontempo, quien aprovechó una jugada construida desde los pies de Gabriel Barbosa, conocido como Gabigol, cuando apenas transcurrían 58 segundos. Ese tanto encendió a la afición local y colocó al Santos en una posición ideal para encaminar el partido.
La anotación y agresión de Gabigol
Antes del descanso, Gabigol volvió a aparecer para ampliar la ventaja con un gol de tiro libre al minuto 45+2, ejecutado con precisión y potencia para dejar sin opciones al portero Orlando Gill. El delantero parecía asumir el rol protagónico ante la ausencia de Neymar, firmando un primer tiempo sobresaliente con gol y asistencia.
Sin embargo, el complemento mostró una cara distinta del partido. San Lorenzo de Almagro tomó el control del balón y comenzó a inclinar la cancha, obligando al Santos a replegarse peligrosamente. A pesar de ello, los locales estuvieron cerca de liquidar el encuentro con un disparo al travesaño de Christian Oliva.
El punto de quiebre llegó al minuto 72, cuando el uruguayo Mathías de Ritis descontó de cabeza, encendiendo las alarmas en el conjunto brasileño. A partir de ahí, el equipo dirigido por Gustavo Álvarez creció en confianza y empujó hasta encontrar el empate definitivo.
Fue Rodrigo Auzmendi quien selló el 2-2 al minuto 85, aprovechando un balón preciso dentro del área. El empate dejó al Santos sin margen de error, último en el grupo con cuatro puntos y sin posibilidades de clasificar directamente a octavos, aunque aún con vida para pelear el segundo puesto.
El cierre del encuentro también estuvo marcado por la frustración. Gabigol, visiblemente molesto, resumió el sentir del equipo: “Hice un gol y di una asistencia, pero no sirvió para nada”. Mientras tanto, la afición se despidió de él en medio de insultos y agresiones.