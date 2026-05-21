Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Santos sufre empate en Copa Sudamericana; Neymar no fue convocado

Gabigol tras anotar con Santos FC | x:@SantosFC
Aldo Martínez
Aldo Martínez 00:39 - 21 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
El equipo de Brasil fue alcanzado por el San Lorenzo de Argentina en Fase de Grupos

La noche en Vila Belmiro dejó una sensación amarga para el Santos FC, que sin su máxima figura, Neymar, dejó escapar una victoria clave y terminó empatando 2-2 frente a San Lorenzo de Almagro en la Copa Sudamericana. El conjunto brasileño dominó largos tramos del encuentro, pero volvió a evidenciar fragilidad en momentos decisivos y comprometió seriamente sus aspiraciones en el Grupo D.

Equipo del Santos FC | x:@SantosFC

¿Por qué no estuvo Neymar?

La ausencia de Neymar, quien fue reservado tras molestias físicas luego de su convocatoria con Brasil rumbo al Mundial 2026, condicionó el desarrollo del juego. Aun así, el Peixe arrancó con intensidad y encontró recompensa inmediata con un gol tempranero que hacía presagiar una noche tranquila en casa.

El equipo paulista golpeó primero con Gabriel Bontempo, quien aprovechó una jugada construida desde los pies de Gabriel Barbosa, conocido como Gabigol, cuando apenas transcurrían 58 segundos. Ese tanto encendió a la afición local y colocó al Santos en una posición ideal para encaminar el partido.

Gol de Santos de Brasil en Copa Sudamericana | x:@SantosFC

La anotación y agresión de Gabigol

Antes del descanso, Gabigol volvió a aparecer para ampliar la ventaja con un gol de tiro libre al minuto 45+2, ejecutado con precisión y potencia para dejar sin opciones al portero Orlando Gill. El delantero parecía asumir el rol protagónico ante la ausencia de Neymar, firmando un primer tiempo sobresaliente con gol y asistencia.

Sin embargo, el complemento mostró una cara distinta del partido. San Lorenzo de Almagro tomó el control del balón y comenzó a inclinar la cancha, obligando al Santos a replegarse peligrosamente. A pesar de ello, los locales estuvieron cerca de liquidar el encuentro con un disparo al travesaño de Christian Oliva.

Empate del Santos de Brasil en Copa Sudamericana | x:@SantosFC

El punto de quiebre llegó al minuto 72, cuando el uruguayo Mathías de Ritis descontó de cabeza, encendiendo las alarmas en el conjunto brasileño. A partir de ahí, el equipo dirigido por Gustavo Álvarez creció en confianza y empujó hasta encontrar el empate definitivo.

Fue Rodrigo Auzmendi quien selló el 2-2 al minuto 85, aprovechando un balón preciso dentro del área. El empate dejó al Santos sin margen de error, último en el grupo con cuatro puntos y sin posibilidades de clasificar directamente a octavos, aunque aún con vida para pelear el segundo puesto.

El cierre del encuentro también estuvo marcado por la frustración. Gabigol, visiblemente molesto, resumió el sentir del equipo: “Hice un gol y di una asistencia, pero no sirvió para nada”. Mientras tanto, la afición se despidió de él en medio de insultos y agresiones.

Empate entre Santos FC vs San Lorenzo | X:@SantosFC
Lo Último
00:53 Jarren Duran le da la victoria a los Red Sox sobre los Reales
00:51 Ohtani pega jonrón al 1er lanzamiento y lanza 5 sólidas entradas en triunfo de Dodgers
00:39 Santos sufre empate en Copa Sudamericana; Neymar no fue convocado
00:00 Portada RÉCORD 21 de Mayo de 2026
00:00 Mundial 2026: Escocia, todo lo que debes saber para la Copa del Mundo
00:00 A 21 días: Jorge Campos rompió paradigmas al ser el primer portero en utilizar un uniforme multicolor en un Mundial, lo hizo en EE UU 1994
23:56 River Plate consiguió agónico empate en la Copa Sudamericana
23:53 Fernando Vargas rompe el silencio tras asalto en carretera: ‘Temo por mi seguridad
23:37 Agenda deportiva de hoy jueves 21 de mayo
23:30 Joel Huiqui en conferencia aseguró que toda la República Mexicana es la "casa" de Cruz Azul