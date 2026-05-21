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Beisbol

Ohtani pega jonrón al 1er lanzamiento y lanza 5 sólidas entradas en triunfo de Dodgers

Victroia de los Dodgers gracias a Ohtani | AP
Associated Press (AP) 00:51 - 21 mayo 2026
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La estrella japonesa volvió a ser clave para la victoria del equipo angelino

Shohei Ohtani conectó un jonrón al primer pitcheo del juego antes de lanzar pelota de tres imparables en cinco sólidas entradas por los Dodgers de Los Ángeles, quienes derrotaron el miércoles 4-0 a los Padres de San Diego.

Ohtani inició otra notable actuación en ambos roles al castigar la recta alta del dominicano Randy Vásquez y enviar la pelota a 398 pies del plato por el jardín central para su octavo jonrón de la temporada.

Ohtani con los Dodgers I AP

Es la 27ma vez en su carrera que el astro japonés inaugura un encuentro con un cuadrangular.

En la lomita, Ohtani (4-2) ponchó a cuatro y otorgó dos bases por bolas. Mejoró su efectividad a 0,73 en ocho aperturas.

Ohtani conectó de inmediato ante Vásquez (5-2) para su 13er hit en 24 turnos desde el juego anterior a que le dieran un descanso de dos días sin batear la semana pasada, en un intento exitoso por cortar una pequeña mala racha.

Shohei Ohtani en el dogout de los Dodgers | AP

El dominicano Teoscar Hernández pegó un jonrón e impulsó dos carreras por los Dodgers, que han ganado siete de ocho compromisos tras llevarse dos de tres en Petco Park en su primera serie de la temporada ante sus rivales del sur de California.

Vásquez permitió seis hits y tres carreras por los Padres, que perdieron los últimos dos juegos después de una racha de cuatro victorias. San Diego anotó apenas cinco carreras en la serie y se fue en blanco en las últimas 15 entradas.

Bulpen de los Dodgers celebra la carrera de Max Muncy I AP
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