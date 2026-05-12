¡Fichajazo! Dodgers firman a estrella mexicana de las Grandes Ligas

Los Dodgers de Los Ángeles reforzaron su plantilla de jardineros al adquirir a Alek Thomas en un intercambio con los Diamondbacks de Arizona el martes.

Thomas bateaba apenas .181 con dos jonrones y 10 carreras impulsadas cuando Arizona lo puso en la lista de transferibles la semana pasada. Pero el veloz Thomas es un defensor sólido, y Los Ángeles podría usarlo como reemplazo defensivo en las últimas entradas y como corredor emergente.

Alek Thomas, pelotero de Arizona | AP

¿Cómo estuvo la negociación del intercambio?

Los Dodgers enviaron al prometedor jardinero José Requena a los Diamondbacks. Para hacerle espacio a Thomas en la plantilla de 40 jugadores, el jardinero Michael Siani fue designado para asignación.

Thomas fue seleccionado por Arizona en la segunda ronda del draft amateur de 2018. Debutó en las Grandes Ligas en 2022.

Alek Thomas | AP

Thomas tuvo momentos estelares con los Diamondbacks, especialmente durante la racha que los llevó a la Serie Mundial de 2023. Conectó cuatro jonrones durante la postemporada, incluyendo uno de dos carreras que empató el partido contra los Phillies en el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Thomas, de 26 años, tiene un promedio de bateo de .230 con 31 jonrones, 143 carreras impulsadas y 28 bases robadas en 448 partidos de su carrera.

Su visita a México

En el preámbulo del Mexico City Game 2026 entre Arizona Diamondbacks y San Diego Padres, el entonces jardinero derecho de las Serpientes, el mexicano Alek Thomas, habló sobre el nivel que hay dentro de la Liga Mexicana de Beisbol y de los peloteros nacionales, reconociendo la calidad de cada uno.

Alek Thomas pegando HR l AP

El mexicano, que representó dos veces a México en el Clásico Mundial de Béisbol, mencionó cómo es su percepción sobre el nivel en el país azteca, destacando la inteligencia, el talento y la sabiduría.