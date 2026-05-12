Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Muere Jack Taylor, actor de “Nostradamus” y “Neutrón”, a los 99 años

Muere Jack Taylor, actor de “Nostradamus” y “Neutrón”, a los 99 años. / RS
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 12:53 - 12 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El actor estadounidense Jack Taylor, figura del cine de terror y recordado por su participación en películas mexicanas como “La maldición de Nostradamus” y “Neutrón”, murió a los 99 años, confirmó la Academia de Cine de España.

El mundo del cine de culto y terror despidió este martes a Jack Taylor, actor estadounidense que construyó gran parte de su carrera en México y España, y que falleció a los 99 años.

La noticia fue confirmada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, institución que destacó su trayectoria dentro del cine fantástico, de terror y producciones de serie B que se volvieron referentes del género en Europa y Latinoamérica.

¿Quién fue Jack Taylor?

Jack Taylor nació como George Brown Randall en Oregon City, Estados Unidos, el 21 de octubre de 1926. Antes de consolidarse en Europa, inició su carrera con pequeños papeles en televisión estadounidense y posteriormente decidió trasladarse a México a finales de los años 50.

Durante su paso por el cine mexicano trabajó con el director Federico Curiel y participó en producciones que hoy son consideradas películas de culto, especialmente dentro del cine fantástico y de luchadores.

Entre sus trabajos más recordados en México destacan:

  • La maldición de Nostradamus

  • Nostradamus, el genio de las tinieblas

  • Nostradamus y el destructor de monstruos

  • Neutrón, el enmascarado negro

  • Neutrón contra el Doctor Caronte

Jack Taylor en la película 'El conde Drácula' (Jesús Franco, 1970).

Jack Taylor se convirtió en ícono del cine de terror europeo

Después de trabajar en México, el actor se estableció en España, donde desarrolló una extensa carrera dentro del llamado “fantaterror” europeo.

Taylor colaboró en múltiples ocasiones con el director Jesús Franco y participó en películas como:

  • El conde Drácula

  • Necronomicón

  • Mil gritos tiene la noche

  • La novena puerta

También apareció en producciones internacionales como Conan el Bárbaro y Los fantasmas de Goya.

¿De qué murió Jack Taylor?

Hasta el momento, la Academia de Cine de España y familiares del actor no han informado oficialmente la causa de muerte.

El actor estaba próximo a cumplir 100 años el siguiente 21 de octubre y recientemente había publicado su libro autobiográfico titulado:

“Mis 100 años de cine. Memorias”

Taylor, junto a Arnold Schwarzenegger en 'Conan el Bárbaro' (John Milius, 1982).

El vínculo de Jack Taylor con México

Uno de los aspectos más recordados de su trayectoria fue precisamente su conexión con el cine mexicano. Según relatos sobre su carrera, llegó al país sin hablar español y logró aprender el idioma en pocos meses mientras comenzaba a trabajar en producciones nacionales.

Su participación en películas de terror, vampiros y luchadores ayudó a convertirlo en una figura reconocida entre seguidores del cine fantástico mexicano.

Lo Último
16:32 Florentino Perez critica a la prensa con comentarios sexistas: "Esa mujer no sé si sabe de futbol"
16:20 Profeco interviene en problema con Fanki; los precios podrían ser respetados
15:56 Atlético de Madrid vence al Osasuna con Obed Vargas de titular
15:54 Cruz Azul vs Chivas: ¿Dónde y a qué hora ver la ida de la Semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX?
15:47 UAM 2026 abre segundo proceso de admisión a licenciatura
15:27 Cruz Azul vs Chivas: los 5 mejores goles de Guadalajara a La Máquina
15:12 Retiran chocolates que levantaba el ánimo de más… ¡traía viagra sin avisar!
15:11 UNAM alerta sobre síntomas que podrían indicar depresión y no solo tristeza
14:40 Registro de celulares con CURP: quiénes están exentos y qué pasa si no haces el trámite
14:36 ¡Yamal y 54 más! España presenta prelista para el Mundial 2026 con dominio Blaugrana