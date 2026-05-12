Muere Jack Taylor, actor de “Nostradamus” y “Neutrón”, a los 99 años

El mundo del cine de culto y terror despidió este martes a Jack Taylor, actor estadounidense que construyó gran parte de su carrera en México y España, y que falleció a los 99 años.

La noticia fue confirmada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, institución que destacó su trayectoria dentro del cine fantástico, de terror y producciones de serie B que se volvieron referentes del género en Europa y Latinoamérica.

¿Quién fue Jack Taylor?

Jack Taylor nació como George Brown Randall en Oregon City, Estados Unidos, el 21 de octubre de 1926. Antes de consolidarse en Europa, inició su carrera con pequeños papeles en televisión estadounidense y posteriormente decidió trasladarse a México a finales de los años 50.

Durante su paso por el cine mexicano trabajó con el director Federico Curiel y participó en producciones que hoy son consideradas películas de culto, especialmente dentro del cine fantástico y de luchadores. Entre sus trabajos más recordados en México destacan: La maldición de Nostradamus

Nostradamus, el genio de las tinieblas

Nostradamus y el destructor de monstruos

Neutrón, el enmascarado negro

Neutrón contra el Doctor Caronte

Jack Taylor en la película 'El conde Drácula' (Jesús Franco, 1970).

Jack Taylor se convirtió en ícono del cine de terror europeo

Después de trabajar en México, el actor se estableció en España, donde desarrolló una extensa carrera dentro del llamado “fantaterror” europeo. Taylor colaboró en múltiples ocasiones con el director Jesús Franco y participó en películas como: El conde Drácula

Necronomicón

Mil gritos tiene la noche

La novena puerta También apareció en producciones internacionales como Conan el Bárbaro y Los fantasmas de Goya.

¿De qué murió Jack Taylor?

Hasta el momento, la Academia de Cine de España y familiares del actor no han informado oficialmente la causa de muerte.

El actor estaba próximo a cumplir 100 años el siguiente 21 de octubre y recientemente había publicado su libro autobiográfico titulado: “Mis 100 años de cine. Memorias”

Taylor, junto a Arnold Schwarzenegger en 'Conan el Bárbaro' (John Milius, 1982).

El vínculo de Jack Taylor con México

Uno de los aspectos más recordados de su trayectoria fue precisamente su conexión con el cine mexicano. Según relatos sobre su carrera, llegó al país sin hablar español y logró aprender el idioma en pocos meses mientras comenzaba a trabajar en producciones nacionales.