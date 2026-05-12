¿La tía de Yordi Rosado inventó los molletes de Sanborns? La historia revive por festival viral

El regreso del Festival del Mollete de Sanborns no solo ha provocado filas, memes y videos virales en redes sociales; también revivió una curiosa historia contada hace algunos años por el conductor Yordi Rosado, quien aseguró que una de sus tías fue la creadora de los famosos molletes de la cadena restaurantera.

La anécdota volvió a circular en TikTok, Instagram y X luego del éxito que ha tenido el festival gastronómico de Sanborns, donde miles de usuarios han compartido reseñas, fotos y reacciones sobre las “molletzzas” y otras versiones del tradicional platillo mexicano.

¿Qué dijo Yordi Rosado sobre los molletes de Sanborns?

La historia fue contada originalmente por Yordi Rosado durante una entrevista con el grupo Pandora, donde explicó que una de sus tías trabajaba como mesera en la histórica sucursal de Los Azulejos de Sanborns, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Según relató el conductor, su familiar se preparó en su hora de comida un bolillo con frijoles, posteriormente un cliente solicitó probar el mismo platillo, pero pidió agregar queso, dando origen a la receta que eventualmente se popularizó como molletes.

El propio conductor reconoció que muchas personas dudan de la historia, aunque insistió en que dentro de su familia siempre se ha contado como una anécdota real.

El Festival del Mollete de Sanborns 2026 revivió la curiosa historia familiar contada por Yordi Rosado. / @YordiRosado

¿Existe evidencia oficial sobre quién inventó los molletes?

Hasta el momento, no existe documentación histórica oficial que confirme que una sola persona haya inventado los molletes tal y como se conocen actualmente.

Incluso la propia página de Sanborns explica que el platillo tiene raíces históricas vinculadas al pan español y que la versión mexicana evolucionó con el tiempo hasta incorporar frijoles y queso gratinado.

La cadena también señala que la popularización moderna de los molletes ocurrió entre las décadas de 1960 y 1970, relacionada con cafeterías y restaurantes en México.

Además, la empresa menciona que no existe evidencia contundente sobre un “inventor único” del platillo.

Los tradicionales molletes mexicanos viven un nuevo auge gracias a trends, memes y videos virales en TikTok e Instagram.

Festival del Mollete de Sanborns se vuelve fenómeno viral

El tema tomó fuerza nuevamente debido al éxito del Festival del Mollete y Molletzzas 2026, una campaña gastronómica de Sanborns disponible del 1 de mayo al 30 de junio en distintas sucursales del país.

El fenómeno se volvió especialmente popular entre usuarios jóvenes en redes sociales, donde los molletes comenzaron a aparecer en videos, trends y memes virales.

¿Por qué los molletes son tan populares en México?

Los molletes son considerados uno de los platillos más representativos de la comida casual mexicana debido a su preparación sencilla y adaptable. Tradicionalmente se elaboran con: Bolillo

Frijoles refritos

Queso gratinado

Pico de gallo Con el paso del tiempo surgieron variantes con carnes, chilaquiles, embutidos y mezclas inspiradas en pizzas, conocidas actualmente como “molletzzas”.