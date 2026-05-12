Así luce el historial completo del Chivas vs Cruz Azul en Fase Final

Dos de los clubes más populares del futbol mexicano vuelven a verse las caras en Liguilla. Chivas y Cruz Azul, equipos considerados de los cuatro grandes, se enfrentarán en las Semifinales del Clausura 2026, en lo que será su octavo cruce en fases finales. ¿Cuál es el antecedente histórico entre la Maquina y el Rebaño en fases finales?

¿Cuál fue el primer antecedente en la historia?

El primer antecedente y único de Semifinales, hasta ahora, data de la temporada 1971-72, en apenas la segunda Liguilla que se disputaba en el torneo azteca. El choque fue en Semifinales y, aunque Guadalajara ganó la ida 1-0 en el Azteca, Cruz Azul volteó la historia con un 2-0 en el Jalisco para avanzar al 2-1 en el global. La Máquina terminaría levantando el título ese año venciendo al América en la Final.

Tuvieron que pasar 15 temporadas para el siguiente capítulo: la Final de 1986-87, donde el Rebaño tomó venganza. Cruz Azul ganó la ida 2-1 en el Azteca, pero Chivas respondió con una exhibición en casa, goleando 3-0 para alzar el campeonato con un contundente 4-2 global.

El Estadio Azteca| MEXSPORT

Cuatro años después, en los Cuartos de Final de 1990-91, el conjunto tapatío aplastaría a los Cementeros con un 8-2 global, luego de imponerse 3-0 en la ida y 5-2 en la vuelta, siendo el resultado más abultado en liguilla entre ambos.

Ya en la era de los torneos cortos, el Verano 1999 marcó el primer cruce de la rivalidad en este formato. En Cuartos de Final, Cruz Azul se impuso 4-3 en el global tras conseguir la victoria de visitante en la ida por 2-1, e igualar 2-2 en la vuelta en la que habían comenzado perdiendo 2 a 0.

Manuel Sol, durante un juego con Chivas en el 2003 | MEXSPORT

Cuatro años después, en el repechaje del Clausura 2003, se vivió uno de los episodios más recordados. Cruz Azul aplastó 4-1 en la ida y parecía que todo estaba decidido, pero las Chivas consumaron una épica remontada ganando 4-1 en la vuelta para avanzar con empate global de 5-5 gracias a su mejor posición en la tabla. Una de las series más recordadas en la historia entre Rojiblancos y Azules.

En el Apertura 2006, el Rebaño aplicaría la de eliminarlos para coronarse. Fue un cruce de Cuartos de Final donde Chivas venció 2-0 en casa y aguantó el 2-2 en la vuelta para eliminar a Cruz Azul 4-2 en el global. Aquel torneo, el Guadalajara terminaría conquistando su undécimo título de Liga MX.

Oswaldo Sánchez durante un partido con Chivas en 2006 | IMAGO 7

¿Cuál es la serie más reciente?

Tras ese duelo, ambos clubes tardaron casi dos décadas en reencontrarse en la Liguilla. El choque se dio apenas el torneo pasado, en el Apertura 2025, y esta vez la historia fue diferente. La ida en el Akron terminó 0-0, y la vuelta quedó marcada por el penal fallado de Javier “Chicharito” Hernández cuando el marcador estaba 2-2. Cruz Azul aprovechó el error para anotar el 3-2 definitivo y avanzar a Semifinales.