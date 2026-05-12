Florentino Pérez da a conocer decisión sobre su futuro al frente de Real Madrid

La crisis que atraviesa el Real Madrid provocó una de las comparecencias más tensas que se recuerdan de Florentino Pérez y que duró más de una hora. En medio de una temporada sin títulos, las divisiones dentro del vestuario y el descontento creciente de la afición en el Santiago Bernabéu, el presidente blanco apareció en la Ciudad Deportiva de Valdebebas para responder a las críticas y despejar cualquier duda sobre su continuidad.

“Lamento decirles que no voy a dimitir. Que nadie espere que yo me voy a cruzar de brazos, que yo estoy cansado. Hay una confabulación de periodistas que se han metido contra el Real Madrid y eso no lo vamos a permitir. Por esa razón, voy a convocar a elecciones”, expresó de forma contundente al inicio de su intervención.

Durante su discurso, el dirigente madridista insistió en que su principal misión sigue siendo defender el modelo de propiedad del club. Recordó que desde el año 2000 ha trabajado para que el Real Madrid siga perteneciendo a sus socios y no a intereses externos. “Yo trabajé desde el año 2000 para que los dueños del club sean los socios. En el Madrid los dueños son los 100 mil socios del Real Madrid”, explicó.

Además, confirmó que convocará elecciones en los próximos 15 días y dejó clara su intención de volver a competir por la presidencia. “Que se presenten todos los que quieran a las elecciones para presidir el Real Madrid. Yo me voy a presentar”.

Vinicius Jr en lamento en el partido de Real Madrid contra Barcelona en LaLiga | AP

Florentino denunció además una campaña en su contra impulsada, según explicó, por determinados sectores que buscan debilitar su imagen y la estabilidad institucional del club. El mandatario se mostró especialmente molesto por los rumores sobre su estado de salud y decidió responder públicamente. “Dicen que no existo, que estoy enfermo, me han dicho que tengo un cáncer terminal".

"Aprovecho para decirle a la gente que se ha preocupado por mí que sigo presidiendo al Real Madrid y a mi empresa personal. Mi salud es perfecta”, afirmó. Incluso añadió que “si tuviera un cáncer tendría que entrar a un centro oncológico”, dejando claro su enfado por la difusión de esas versiones.

Florentino también utilizó la comparecencia para defender el legado deportivo y económico de su gestión. Recordó los títulos conquistados bajo su mandato y respondió a quienes describen la situación del club como un caos institucional. “Conmigo se han ganado 37 títulos en fútbol y 29 en baloncesto. Siete Copas de Europa en fútbol. Hemos conseguido lo que nadie ha conseguido en la historia del fútbol”, señaló.

Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, en conferencia de prensa | AP

Posteriormente, lanzó otro mensaje directo hacia sus críticos: “No puedo admitir como presidente del Madrid que haya gente de los medios que diga que el Madrid es la ruina y el caos, si somos el club más prestigioso del mundo”.

Otro de los momentos más duros de la comparecencia llegó cuando el presidente volvió a referirse al Caso Negreira, al que calificó como el episodio más grave que ha vivido el futbol español. “Hace tres años nos hemos enfrentado al Caso Negreira, el mayor escándalo de corrupción de la historia. Es incomprensible que sigamos viendo árbitros de esa época”, aseguró.

Florentino adelantó además que el club acudirá a la UEFA para exigir una resolución. “Vamos a presentar de inmediato el caso a la UEFA por el bien del fútbol mundial con un dossier que hemos venido preparando”.

Finalmente, el presidente evitó pronunciarse sobre entrenadores o futbolistas, aunque dejó claro que considera este momento como una batalla institucional por el futuro del club blanco. Florentino reiteró que no tiene intención alguna de abandonar el cargo y aseguró que seguirá al frente mientras los socios lo respalden.

“Yo no me voy a ir. Seré el último que me vaya. Yo me voy cuando venga alguien y me gane las elecciones a mí”, sentenció. Además, concluyó con un mensaje dirigido a quienes cuestionan su continuidad. “Quieren que yo me vaya y yo vengo aquí a decir que no solo no me voy a ir, sino que me voy a presentar a unas nuevas elecciones”.