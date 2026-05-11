Crisis total en el Real Madrid: Jugadores piden la salida de Valverde tras el conflicto en Valdebebas

El vestidor del Real Madrid está completamente roto, y todo ha llegado al máximo con la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. Y aunque el club ha tomado medidas para sancionar a los implicados, el plantel todavía dirigido por Álvaro Arbeloa tiene un problema más que tiene que solucionar.

Según diversas fuentes, después del altercado entre los dos mediocampistas merengues, son varios los jugadores del equipo que ya no quieren que el futbolista uruguayo siga en el club, y el mismo cuadro blanco analizaría la salida de uno de sus capitanes con la intención de calmar la situación de cara a la siguiente temporada.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid | AP

¿Quiénes quieren fuera al 'Halcón'?

Aunque las diversas versiones que han apuntado a una posible salida de Federico Valverde del Real Madrid no han dejado saber nombres, sí coinciden en que son varios los jugadores importantes que buscan que el sudamericano no continúe en el equipo.

Pese a que han sido dos los implicados en este conflicto, los compañeros del plantel han referido a Valverde como el máximo responsable, por lo que el pedido es que sea él quien abandone, incluso tras haber salido como el más afectado con unos cuantos puntos de sutura en su cabeza luego del golpe con una mesa en el conflicto con el francés ex del Mónaco.

Vinicius Júnior y Federico Valverde celebrando el gol del Madrid en LaLiga | AP

Ahora, directamente la situación no ha dejado fuera a Federico, pues aún faltan detalles para que se de su salida, pues las fuentes también afirman que se irá siempre y cuando sea una oferta que le convenga al club en el tema monetario, pero también se suma el posible cambio de entrenador, pues se ve muy complicado que vaya a quedarse Álvaro Arbeloa.

¿Qué sucedió entre Valverde y Tchouaméni?

La tensión en el Real Madrid habría explotó nuevamente en Valdebebas, con este conflicto entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni como protagonistas. De acuerdo con reportes de medios españoles, el uruguayo se negó a saludar al francés al inicio de la práctica, situación que generó un ambiente hostil durante toda la sesión de entrenamiento.

El momento más delicado ocurrió durante una disputa por el balón, cuando Tchouaméni entró con fuerza sobre Valverde y terminó derribándolo. La acción provocó una fuerte discusión entre ambos futbolistas, la cual estuvo cerca de llegar a los golpes frente al resto del plantel merengue.

Tchouameni festejando el gol de Real Madrid | AP