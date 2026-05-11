México buscará ser sede del Mundial de Clubes 2029

Con ambiciones grandes. El 2026 será un año memorable para México, que por tercera ocasión recibirá una Copa del Mundo, como coanfitrión de Estados Unidos y Canadá en la edición Norteamérica 2026. Sin embargo, la aspiración de los directivos del futbol mexicano no termina ahí y ya piensan en los torneos que buscarán albergar en un futuro.

En octubre de 2025, se confirmó la candidatura conjunta para albergar el Mundial Femenino 2031 junto con Estados Unidos, Canadá, Costa Rica y Jamaica; y aunque todavía falta que concluya el proceso de elección, hay grandes probabilidades de que México reciba este torneo también. A ello se sumaría el Mundial de Clubes 2029, según informó el comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Mikel Arriola.

Detalle del trofeo del Mundial de Clubes 2025 | MEXSPORT

¿Qué dijo Mikel Arriola sobre el Mundial de Clubes 2029?

Durante un evento de Forbes, Arriola Peñaloza atendió a los medios de comunicación y ante la pregunta expresa de si México podría albergar este torneo, confirmó que es algo que buscarán. "Estamos obviamente en una posición muy relevante para el Mundial 2031 femenil, pero también vamos a ser anfitriones del Premundial sub 20, que genera también un espacio para los Juegos Olímpicos".

"Entonces, eso es otro elemento adicional que FIFA nos ha reconocido y Concacaf. Y sí, sin duda, siendo miembro del comité de FIFA de competencias de equipos varoniles, México tiene los elementos, sabiendo cómo está creciendo esa competencia en número de clubes, tiene los elementos para en su momento presentar como candidatura la de México para el mundial de clubes", confirmó.

Gianni Infantino y Mikel Arriola en la Final de la Copa Oro 2025 | MEXSPORT

¿Qué países pueden recibir el Mundial de Clubes 2029?

El torneo a celebrarse dentro de tres años será la segunda edición bajo el nuevo formato del certamen de la FIFA. A pesar de que Estados Unidos recibió el torneo de 2025, hay reportes de que la FIFA no descarta la posibilidad de repetir sede en estas dos primeras ediciones del certamen. De igual forma, en Europa, Alemania ha expresado su interés en presentar una candidatura, al igual que España, Portugal y Marruecos en candidatura conjunta, ya que albergarán el Mundial de seleccion de 2030.

Brasil y Australia son otros países que han sido señalados como interesados en presentar su candidatura, al igual que Inglaterra, que recibirá la Eurocopa en 2028. Por ahora, solo se habla de intenciones, ya que la FIFA no ha confirmado cuándo y cómo se llevará a acabo el proceso de selección de la sede para la edición 2029 del Mundial de Clubes.