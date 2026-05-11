OMS advierte posible aparición de más casos de hantavirus tras brote en crucero MV Hondius

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó este lunes sobre la posibilidad de que en los próximos días o semanas se detecten más contagios de hantavirus relacionados con el brote registrado en el crucero polar MV Hondius. El organismo internacional explicó que la enfermedad puede tardar varias semanas en manifestarse, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias.

Desde Ginebra, el jefe de la Unidad de Epidemiología de la OMS, Olivier Le Polain, señaló que el monitoreo continúa debido a que algunas personas expuestas todavía podrían desarrollar síntomas.

El crucero MV Hondius arribó a Tenerife después de reportarse contagios entre pasajeros y tripulación./ AP

Desde Ginebra, el jefe de la Unidad de Epidemiología de la OMS, Olivier Le Polain, señaló que el monitoreo continúa debido a que algunas personas expuestas todavía podrían desarrollar síntomas. “Podemos ver casos en los siguientes días o la próxima semana, y por eso hay que mantenerse vigilante”, declaró el especialista.

El brote se detectó entre pasajeros y miembros de la tripulación del crucero de expediciones polares que llegó al puerto de Granadilla de Abona, en la isla española de Tenerife, después de que se reportaran varios casos sospechosos y confirmados de la enfermedad.

Hasta ahora se han contabilizado nueve casos vinculados con la embarcación. De ellos, siete ya fueron confirmados por las autoridades sanitarias, uno permanece bajo sospecha y otro continúa siendo evaluado. Además, tres personas murieron tras presentar complicaciones relacionadas con el virus.

Entre los casos que siguen bajo revisión se encuentra el de un ciudadano estadounidense que viajó junto a otros compatriotas. Aunque inicialmente dio positivo, autoridades de salud de Estados Unidos informaron que la carga viral detectada fue muy baja, por lo que el resultado todavía no es concluyente y será sometido a nuevas pruebas.

Un total de 94 pasajeros iniciaron un periodo de observación médica tras desembarcar en Tenerife./ AP

¿Por qué el periodo de incubación mantiene en alerta a la OMS?

La principal preocupación de los especialistas es que el hantavirus puede tardar hasta seis semanas en provocar síntomas. De acuerdo con la OMS, el promedio de incubación suele ser de aproximadamente tres semanas desde el momento del contagio hasta la aparición de las primeras señales de enfermedad.

Debido a esta situación, las autoridades sanitarias mantienen vigilancia sobre las personas que estuvieron a bordo del crucero. Un total de 94 pasajeros desembarcaron entre el domingo y este lunes en Tenerife, donde iniciaron un periodo de observación médica de 42 días como medida preventiva.

Mientras parte de la tripulación fue evacuada, 28 trabajadores permanecerán en la embarcación para acompañar al capitán durante la ruta del barco hacia Rotterdam, Países Bajos. La OMS también recomendó aislamiento preventivo para quienes regresen a sus países tras haber estado en contacto con posibles casos.

¿Cuáles son los primeros síntomas del hantavirus?

Especialistas señalaron que una de las principales dificultades para detectar el virus es que los síntomas iniciales pueden confundirse fácilmente con enfermedades comunes. Entre las primeras señales destacan cansancio, fiebre ligera, dolor muscular y malestar general.

Especialistas señalaron que el hantavirus puede tardar hasta seis semanas en presentar síntomas./ AP

La OMS explicó que las personas infectadas suelen ser más contagiosas poco antes de presentar síntomas o justo al inicio de estos, lo que dificulta identificar rápidamente el riesgo de transmisión. Además, el estado de salud puede empeorar de manera acelerada después de las primeras manifestaciones clínicas.