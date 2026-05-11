Draft NFL 2027: Arch Manning y la próxima legión de estrellas

El ciclo del talento en la NFL no se detiene, estamos procesando el impacto de la generación del Draft 2026 donde nombres como Mendoza acapararon los reflectores y establecieron un nuevo estándar de expectativas para los novatos.

El horizonte del 2027 ya comienza a brillar con una intensidad propia. Si el draft pasado nos demostró que la liga está hambrienta de figuras con impacto mediático y deportivo inmediato, lo que viene es para muchos una "clase generacional".

Con el ascenso de programas que están reclutando a niveles históricos, la simulación de este año no solo se trata de cubrir huecos en el roster, sino de adquirir piezas que definan una franquicia por la próxima década.

Desde el esperado heredero del apellido más famoso del futbol americano, hasta una baraja de receptores que parecen diseñados en un laboratorio, así se proyecta la primera ronda del 2027.

Dante Moore l Instagram: @goducks

El Top 5: Mariscales y Receptores

Miami Dolphins: Arch Manning, QB (Texas) El apellido Manning vuelve a la cima del Draft . Arch tiene el tamaño, la fuerza de brazo y el procesamiento mental que enamora a los scouts. Miami apuesta por él como el pilar definitivo, esperando que herede la precisión de Peyton y la resiliencia de Eli.

New York Jets: Dante Moore, QB (Oregon) Moore es un talento natural que ha demostrado una madurez impresionante en Oregon. Los Jets , buscando estabilidad tras sus transiciones con veteranos, encuentran en Moore a un pasador capaz de ejecutar sistemas complejos desde el primer día.

Arizona Cardinals: Jeremiah Smith, WR (Ohio State) Descrito como el mejor prospecto de receptor en años. Smith tiene una combinación de velocidad y control de cuerpo que lo hace casi indefendible. Formaría una pareja de miedo en Arizona junto a Marvin Harrison Jr.

Cleveland Browns: LaNorris Sellers, QB (South Carolina) Un prototipo físico impresionante. Sellers es una amenaza dual que puede castigar con las piernas o desde la bolsa. Cleveland busca finalmente la pieza que les dé una identidad ofensiva explosiva y moderna.

Tennessee Titans: Trevor Goosby, OT (Texas) La protección es la prioridad absoluta. Goosby es un "monstruo" en la trinchera con pies increíblemente ágiles para su tonelaje. Tennessee asegura el lado ciego de su ofensiva para el largo plazo.

Primera Ronda: Posiciones 6 a 32

6.Patriots: Dylan Stewart, EDGE (South Carolina)

7.Colts: Cam Coleman, WR (Auburn)

8.Raiders: Leonard Moore, CB (Notre Dame)

9.Panthers: Ryan Williams, WR (Alabama)

10.Giants: Ellis Robinson IV, CB (Georgia)

11. Saints: Malachi Nelson, QB (Boise State)

12. Vikings: Anthony Hill Jr., LB (Texas)

13. Broncos: Caleb Cunningham, WR (Ole Miss)

14. Seahawks: Peter Woods, DL (Clemson)

15. Steelers: Samu Taumanupepe, DL (Texas A&M)

16. Jaguars: Josiah Sharma, DL (Texas)

17. Buccaneers: Jordan Seaton, OT (Colorado)

18. Bears: Matayo Uiagalelei, EDGE (Oregon)

19. Rams: Kadyn Proctor, OT (Alabama)

20. Chargers: Mike Matthews, WR (Tennessee)

21. Falcons: TJ Capers, LB (Louisville)

22. Commanders: Charles Jagusah, OT (Notre Dame)

23. Texans: Eddrick Houston, EDGE (Ohio State)

24. Jets (vía SF): Charlie Becker, WR (Utah)

25. Eagles: David Stone, DL (Oklahoma)

26. Bengals: Harold Fannin Jr., TE (Bowling Green)

27. Packers: Jaylen Mbakwe, CB (Alabama)

28. Bills: Kwaneel Wiggins, RB (Ole Miss)

29. Jets (vía DET): Ahmad Moten Sr., DL (Miami)

30. Cowboys: Hykeem Williams, WR (Florida State)

31. Ravens: Francis Mauigoa, OT (Miami)

32. Chiefs: Eugene Wilson III, WR (Florida)

Jeremiah Smith l Instagram: @primetimejj_.4