¡Ya hay fecha! NFL revelará el calendario oficial de la temporada 2026

La espera está por terminar para los aficionados de la NFL. La liga confirmó que el calendario oficial de la temporada 2026 será revelado el próximo 14 de mayo, fecha en la que se darán a conocer los horarios y enfrentamientos de los 272 partidos de la campaña regular.

Además de los juegos estelares y el esperado arranque de temporada, también se confirmarán oficialmente los partidos internacionales que formarán parte del calendario histórico de este año.

Draft de la NFL | AP

La temporada 2026 comenzará en septiembre

De acuerdo con diversos reportes, la campaña arrancará el próximo 9 de septiembre con el tradicional Kickoff Game, donde los actuales campeones, Seattle Seahawks, recibirán el duelo inaugural de la temporada.

La NFL mantendrá el formato de 18 semanas y 17 partidos por equipo, mientras que el Super Bowl LXI se disputará el 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de California.

El Trofeo Vince Lombardi de la NFL I AP

México volverá a tener un partido de NFL

Uno de los temas que más expectativa genera es el regreso de la NFL a México. La liga ya confirmó anteriormente que los San Francisco 49ers fungirán como locales en el partido que se celebrará en la Ciudad de México durante la temporada 2026.

Además, la NFL tendrá una cifra récord de encuentros internacionales con partidos programados en Londres, Madrid, París, Brasil, Alemania y Australia.

La NFL, en Madrid | AP

Netflix transmitirá un histórico juego en Australia

Otra de las novedades será el primer partido oficial de NFL en Australia, donde Los Angeles Rams enfrentarán a San Francisco 49ers en Melbourne durante la Semana 1.

El encuentro será transmitido por Netflix, plataforma que continúa ampliando su presencia dentro de las transmisiones deportivas de la NFL rumbo a la nueva temporada.