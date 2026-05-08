Fulham vs Bournemouth: ¿Cuándo y dónde ver al equipo de Raúl Jiménez en la Jornada 36 de Premier League?

El Fulham se enfrentará al AFC Bournemouth en un encuentro correspondiente a la Premier League de la temporada 2025/2026. El partido está programado para el 9 de mayo de 2026 a las 08:00 horas en el estadio Craven Cottage. El árbitro designado para dirigir este compromiso será Andy Madley, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en este duelo de la liga inglesa.

Fulham vs Aston Villa | AP

¿Cómo llegan ambos equipos?

El Fulham llega a este encuentro con un rendimiento irregular en sus últimos cinco partidos, consiguiendo dos victorias, un empate y dos derrotas. Los Cottagers cayeron ante el Arsenal 3-0 el 2 de mayo, pero previamente habían logrado una importante victoria frente al Aston Villa 1-0 el 25 de abril. Anteriormente empataron sin goles contra el Brentford el 18 de abril y perdieron ante el Liverpool 2-0 el 11 de abril. Su última victoria antes de enfrentar al Villa fue contra el Burnley 3-1 el 21 de marzo.

Por su parte, el Bournemouth atraviesa un excelente momento con tres victorias y dos empates en sus últimos cinco compromisos. Las Cerezas vienen de golear al Crystal Palace 3-0 el 3 de mayo, y previamente empataron con Leeds United 2-2 el 22 de abril. Destacan sus victorias consecutivas a domicilio ante Newcastle United 1-2 el 18 de abril y Arsenal 1-2 el 11 de abril, además de un empate frente al Manchester United 2-2 el 20 de marzo.

Bournemouth festejando en el juego ante Liverpool | AP

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos, el Bournemouth ha dominado con tres victorias, un empate y una derrota. El encuentro más reciente se disputó el 3 de octubre de 2025, cuando el Bournemouth se impuso por 3-1 al Fulham en la Premier League. Anteriormente, las Cerezas también vencieron a los Cottagers por 1-0 el 14 de abril de 2025. El último empate entre ambos equipos se produjo el 29 de diciembre de 2024, con un 2-2 en Craven Cottage. La única victoria del Fulham en estos cinco enfrentamientos fue el 10 de febrero de 2024, cuando se impusieron por 3-1 en casa. Antes de eso, el Bournemouth había goleado al Fulham por 3-0 el 26 de diciembre de 2023.

Raúl Jiménez y Rodrigo Muniz con el Fulham | x:@FulhamFC

¿Dónde ver el juego del equipo de Raúl Jiménez?