Raúl Jiménez hace inesperada revelación sobre su posible regreso al América

El destino de Raúl Jiménez vuelve a ser centro de especulación en el mercado de fichajes. Tras la reciente derrota del Fulham ante el Arsenal, el "Lobo de Tepeji" habló sobre lo que le depara la próxima temporada, dejando la puerta abierta a diversas posibilidades, incluyendo un esperado regreso al América.

Raúl Jiménez celebra con Fulham | AP

DEFINIRÁ PRONTO SU FUTURO

Al ser cuestionado por FOX sobre si su camino seguirá en la Premier League o si finalmente se concretará su retorno al Club América, el delantero mexicano optó por la cautela, aunque con un toque de ambigüedad que encendió las ilusiones de la afición azulcrema.

"No sé, no sé (risas), todavía está ahí por definirse todo, hay tiempo y está la cosa tranquila. A ver qué sucede en los próximos días y meses", declaró Jiménez, manteniendo el misterio sobre su próximo paso profesional.

A pesar de la incertidumbre, las palabras de Raúl permitieron entrever dos puntos clave sobre su situación actual en Londres. En primer lugar, el deseo del atacante parece ser la continuidad en el Fulham, aunque la pelota está en la cancha de la directiva inglesa. En segundo lugar, el jugador confirmó que hasta el momento no existen negociaciones activas ni una propuesta de renovación sobre la mesa por parte de los "Cottagers".

"Depende mucho de qué decida el Fulham; que se negocie, que se haga una oferta y se analizará qué es lo mejor", puntualizó el jugador.

Raúl Jiménez celebrando gol con el Fulham | AP

NO HAY OFERTA DE RENOVACIÓN DE FULHAM

Cabe recordar que el contrato de Jiménez con el Fulham expira al finalizar la presente campaña. De no alcanzar un nuevo acuerdo, el canterano americanista se convertiría en agente libre, lo que facilitaría enormemente su llegada a las Águilas.

Raúl ha reiterado en múltiples ocasiones que, de volver al fútbol mexicano, su única opción sería el América. Con solo cuatro partidos restantes en la temporada y la Copa del Mundo en el horizonte, el delantero se encuentra en una encrucijada vital para definir el cierre de su exitosa carrera en el extranjero o el inicio de su segunda etapa como referente en el equipo de sus amores.