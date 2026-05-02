¿Dónde ver los Cuartos de Final de Ida América contra Pumas? Fecha, hora y transmisión

América recibirá a los Pumas en el compromiso de Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX, donde el equipo Universitario viene de ser invicto como visitante en toda la temporada regular.

Las Águilas vienen de una serie de partidos inconsistentes; en su más reciente encuentro, perdieron contra Atlas en el Estadio Azteca, mientras que los auriazules llegan a este compromiso sin conocer la derrota desde la Jornada 9, donde cayeron ante Toluca.

Se juega más que un pase a Semifinales

La Liguilla del futbol mexicano está aquí, y uno de los grandes episodios lo presentarán América y Pumas en una edición más del Clásico Capitalino, una rivalidad que se vive de forma intensa, no solo por lo que está en juego, sino por todo lo que se vive fuera de los terrenos de juego.

América terminó octavo en la clasificación general para la Liguilla. Las Águilas registraron siete victorias, cuatro empates y seis derrotas a lo largo de la temporada regular, sumando 20 goles a favor y 17 en contra, teniendo una diferencia de +3.

Jose 'Pantera' Zúñiga y Alejandro Zendejas con América | MEXSPORT

Pumas llega a este compromiso como el líder absoluto del Clausura 2026. Los Universitarios lograron un registro de diez victorias, seis empates y una derrota a lo largo de la temporada regular, sumando 34 goles a favor (la mejor ofensiva) y 17 en contra, teniendo una diferencia de +17.

Pumas, en el Estadio Hidalgo | IMAGO7

¿Dónde ver el partido de Cuartos de Final de Ida América contra Pumas?

El partido de Cuartos de Final Ida entre América y Pumas se llevará a cabo en el Estadio Azteca; podrá disfrutarse en punto de las 17:00 hrs el día correspondiente (tiempo CDMX), siendo transmitido por TUDN y por streaming en ViX.