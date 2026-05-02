¿Cuándo y dónde ver el Pachuca vs Chivas de la Liga MX Femenil?

Se reanudan las hostilidades entre las Chivas y Pachuca con la Vuelta de los Cuartos de Final de la Liga MX Femenil; luego de un 2-1 en el Jalisco para la Rojiblancas, las Tuzas buscan la victoria sí o sí en el regreso a la bella Airosa.

¿Cómo fue la Ida?

Chivas consiguió un importante triunfo ante Pachuca tras imponerse 2-1, noche que estuvo marcada por la destacada actuación de Alicia Cervantes, quien escribió un nuevo capítulo en la historia del club como la máxima goleadora Rojiblanca.

Alicia Cervantes en celebración con Chivas en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Las locales abrirían el marcador gracias a Cervantes, quien recibió el balón por la banda derecha, encontró el espacio, recortó hacia el centro y sacó un disparo colocado que terminó en el fondo de la portería tras pegar en el poste. Más allá del tanto, el momento fue especial, pues con esa anotación alcanzó una cifra histórica.

La celebración reflejó la magnitud del logro: emocionada, corrió hacia la tribuna y simuló colocarse una corona, simbolizando su lugar como máxima goleadora de Chivas al llegar a 161 tantos con un Jalisco como testigo que vivió grandes glorias del equipo.

Alicia Cervantes en celebración con Chivas ante Pachuca en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | MEXSPORT

Pachuca intentó reaccionar, pero se encontró con una sólida actuación de Blanca Félix, quien intervino en varias ocasiones para evitar el empate. A pesar de los intentos de jugadoras como Charlyn Corral, Nina Nicosia y Aline Gomes, la arquera rojiblanca mantuvo la ventaja con atajadas clave.

En la segunda mitad, Guadalajara amplió la diferencia al minuto 60 por conducto de Jasmine Casarez, quien aprovechó un rebote dentro del área tras un primer intento contenido por la portera rival, firmando así el segundo tanto del encuentro.

Las Tuzas lograron acortar distancias al minuto 78 desde el punto penal. Andrea Pereira fue la encargada de ejecutar el disparo, venciendo a Félix con un remate preciso, y llegar con vida al juego de Vuelta.

Andrea Pereira en celebración con Pachuca en el partido contra Chivas en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | MEXSPORT

¿A qué hora ver?

Todo está listo para que el partido entre Tuzas y Rojiblancas se de este 3 de mayo, Día de la Santa Cruz, en punto de las 21:00hrs, tiempo del centro de México, y lo podrás seguir totalmente en vivo desde FOX Sports y Tubi, además del marcador en directo desde RÉCORD.com.

Fecha: 3 de mayo

Hora: 21:10

Estadio Hidalgo