Una WWE diferente: Kofi Kingston encabeza nueva ola de despidos en la empresa

Cuando parecía que las salidas más importantes y dolorosas en WWE habían terminado, apenas en el inicio del mes de mayo, una nueva ola de despidos ha llegado a sacudir a todos los aficionados.

Lo más sorpresivo de todo, es que en la gran mayoría de los estos nuevos despidos, su actividad en la programación semanal era bastante recurrente.

Kofi Kingston festeja con sus hijos y compañeros en el ring | TWITTER @WWE

The 'Last' Day

La página oficial de WWE muestra oficialmente que tanto Kofi Kingston como Xavier Woods, miembros del grupo The New Day, ya son parte de la sección de Alumni, es decir, los exluchadores de la empresa.

La noticia sorprendió demasiado, por lo que las investigaciones no se hicieron esperar, así que los primeros reportes han arrojado que la decisión no fue solamente tomada por los directivos, aunque sí parecería un poco obligada. De mutuo acuerdo, Kofi y Xavier decidieron separar sus caminos debido a que no pudieron ponerse de acuerdo en lo que iba a suceder en el futuro con ellos.

Kofi dentro de la sección de Alumni | Captura de pantalla

Nuevamente TKO ha sido la culpable, pues aunque los contratos de ambos luchadores no estaban próximos a expirar, el acuerdo al cual querían llegar con ellos no les agradó, y no necesariamente se habla de un tema monetario, fueron varios aspectos, incluido el tema creativo, lo que terminó por llevarlos a la liberación de estos mismos contratos.

De forma inesperada, la última lucha como pareja de New Day dentro de WWE fue ante The Usos en un Monday Night Raw. Tomasso Ciampa, otro de los que recientemente ha sido liberado de su relación con la empresa y ahora trabaja para AEW, ya ha dejado saber que serán dos elementos que podrían tener trabajo en donde quieran, pues los ha descrito como "una especie rara".

Última match card de New Day como pareja en WWE | wwe.com

Talaron el árbol genealógico

Otros de los despidos que se suman a The New Day tienen que ver con otra de las facciones que estaba siendo importante en la empresa, pues Tonga Loa y JC Mateo han sido despedidos incluso en medio de las historias que mantiene vigentes Solo Sikoa, dejándolo trabajar únicamente con Tama y Talla Tonga.

JC Mateo duró solo 11 meses en la empresa | wwe.com