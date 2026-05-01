¡Momento incómodo! The Rock es detenido por la policía tras evento en Hollywood

Dwayne Johnson vivió un inesperado momento luego de asistir a un evento en el Paseo de la Fama en Hollywood, donde fue detenido por la policía en lo que parecía ser un incidente mayor, pero que terminó siendo una revisión de rutina.

😬 Dwayne "The Rock" Johnson was pulled over by police after Walk of Fame event. https://t.co/cl145Wqxgh



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¿Por qué detuvieron a The Rock?

De acuerdo con reportes, el también conocido como “The Rock” fue interceptado por las autoridades poco después de retirarse del evento en honor a Emily Blunt y Stanley Tucci.

El motivo de la detención habría sido el polarizado de los vidrios de su vehículo, una infracción de tránsito en California.

🚓 Dwayne "The Rock" Johnson was pulled over by police after a Walk of Fame event.



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A pesar de lo llamativo del momento, Johnson mantuvo la calma en todo momento. Incluso descendió de su vehículo para hablar con el oficial, entregó documentos y cooperó sin generar ningún altercado.

Las imágenes difundidas muestran al actor dialogando de manera relajada con el agente, dejando claro que no se trató de un incidente grave, sino de una parada de tránsito rutinaria.

Dwayne Johnson durante su presentación en el Super Bowl LVI

De la alfombra roja… a la revisión policial

Horas antes, Johnson había participado en la ceremonia del Paseo de la Fama, donde convivió con diversas celebridades y dedicó palabras a Emily Blunt, con quien ha compartido proyectos en el cine.

El contraste entre la celebración en Hollywood y la posterior detención llamó la atención en redes sociales, aunque todo quedó en una simple infracción sin mayores consecuencias.