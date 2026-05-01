Conoce todas las ediciones especiales del Álbum del Mundial 2026

El lanzamiento del álbum de estampas rumbo a la Copa del Mundo 2026 ha generado una fuerte expectativa entre aficionados y coleccionistas, especialmente por las ediciones especiales que acompañarán esta nueva entrega. Con un enfoque más premium y opciones para distintos tipos de público.

La empresa Panini, encargada de la distribución oficial, ha apostado por diversificar su oferta con versiones que van más allá del álbum tradicional. Entre ellas destaca una edición de pasta dura, diseñada para coleccionistas en un precio de 3 mil pesos.

El Álbum de las estampas de la Copa del Mundo 2026 l X:PaniniSportMx

¿Cuáles son las diferencias al adquirirla en diferentes establecimientos?

De acuerdo con la información difundida en un video, la venta del álbum ya se encuentra disponible en distintos puntos autorizados, con una alta demanda desde sus primeros días. En Sam’s encuentras el álbum de pasta dura, más 100 sobres, más 16 postales de las sedes

En Costco; álbum de pasta dura, más 100 sobres, más pasaporte exclusivo, más stickers de las sedes. Mientras tanto, en Sanborns: álbum de pasta dura, más 100 sobres, más postales con todas las portadas históricas de todos los álbumes pasados.

Y si por otro lado, tu deseas ahorrarte unos pesos; se puede comprar el álbum de pasta dura por separado, más la caja de sobres por separado, a lo que equivaldría una cantidad de 2 mil 849 pesos con ahorro de 151 pesos.

México en el álbum del Mundial | X: @PaniniSportMx

Entre las ventajas de estas versiones destacan la resistencia del material, un diseño más elegante y, en algunos casos, contenido exclusivo o secciones especiales dentro del álbum. Esto eleva el valor de colección del producto, convirtiéndolo no solo en un pasatiempo, sino en un artículo con potencial valor a futuro.

Portada del álbum de estampas de 2026 | Captura de pantalla

El impacto del álbum de los Mundiales

Otro aspecto relevante es el impacto cultural que mantiene este tipo de productos, ya que el álbum del Mundial sigue siendo una tradición que une generaciones. Desde niños hasta adultos, el proceso de completar la colección forma parte de la experiencia global del futbol, especialmente en una edición tan especial como la de 2026.