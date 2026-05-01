¡Chulada! LEGO rompe el internet con Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Vinícius Jr. en versión mini

El futbol y la creatividad se fusionaron en un comercial que está dando la vuelta al mundo. LEGO lanzó una nueva campaña en la que reúne a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Vinícius Jr., quienes aparecen en versión minifigura en un video que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

La marca apostó por una idea simple pero poderosa: juntar a cuatro de los jugadores más importantes del planeta en un mismo escenario, algo prácticamente imposible en la vida real, pero que en el universo LEGO cobra vida de forma espectacular.

¡CHULADA! 🤩



El nuevo comercial de LEGO, protagonizado por Vinícius Jr., Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Kylian Mbappé en versión LEGO, ya está rompiendo el internet. ⚽️🏆 pic.twitter.com/D7iAcCC05X — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) April 30, 2026

Un guiño al Mundial 2026

El comercial forma parte de la estrategia de LEGO rumbo a la Copa del Mundo de 2026, aprovechando la fiebre futbolera para conectar con fans de todas las edades. Hasta donde hubo un video de los futbolistas compitiendo y conviviendo mientras construyen el icónico trofeo con bloques, en una dinámica que mezcla rivalidad, diversión y nostalgia.

CAPTURA DE PANTALLA LEGO

La combinación de estrellas globales y el formato creativo fue suficiente para que el video explotara en plataformas digitales, generando millones de reproducciones y reacciones. LEGO vuelve a demostrar que sabe cómo meterse en la conversación mundial, ahora con una campaña que une al futbol con el entretenimiento de una forma que encantó a los aficionados.