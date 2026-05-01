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Empelotados

¡Chulada! LEGO rompe el internet con Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Vinícius Jr. en versión mini

CAPTURA DE PANTALLA DE LEGO
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 18:33 - 30 abril 2026
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Las estrellas del futbol mundial protagonizan un comercial viral rumbo al Mundial 2026… pero convertidos en figuras LEGO

El futbol y la creatividad se fusionaron en un comercial que está dando la vuelta al mundo. LEGO lanzó una nueva campaña en la que reúne a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Vinícius Jr., quienes aparecen en versión minifigura en un video que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

La marca apostó por una idea simple pero poderosa: juntar a cuatro de los jugadores más importantes del planeta en un mismo escenario, algo prácticamente imposible en la vida real, pero que en el universo LEGO cobra vida de forma espectacular.

Un guiño al Mundial 2026

El comercial forma parte de la estrategia de LEGO rumbo a la Copa del Mundo de 2026, aprovechando la fiebre futbolera para conectar con fans de todas las edades. Hasta donde hubo un video de los futbolistas compitiendo y conviviendo mientras construyen el icónico trofeo con bloques, en una dinámica que mezcla rivalidad, diversión y nostalgia.

CAPTURA DE PANTALLA LEGO

La combinación de estrellas globales y el formato creativo fue suficiente para que el video explotara en plataformas digitales, generando millones de reproducciones y reacciones. LEGO vuelve a demostrar que sabe cómo meterse en la conversación mundial, ahora con una campaña que une al futbol con el entretenimiento de una forma que encantó a los aficionados.

Foto de Lego juntando a Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé y Vinicius CAPTURA DE PANTALLA IG
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