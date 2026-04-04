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Futbol

¡Nos engañaron a todos! Lionel Messi y Cristiano Ronaldo NUNCA grabaron juntos el comercial de LEGO

Foto de Lego juntando a Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé y Vinicius CAPTURA DE PANTALLA IG
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 16:27 - 04 abril 2026
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A pesar de todo el hype que hubo alrededor del lanzamiento del comercial de LEGO por el Mundo 2026. Aunque hay un detalle nimio: Messi y Cristiano nunca coincidieron en el set

El comercial de LEGO por la Copa del Mundo 2026, donde juntaron a Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Vinicius Junior, terminó siendo más una ilusión que una realidad.

Aunque muchos fans creyeron ver que habían reunido a 2 de las mayores leyendas en la historia del balompié (Cristiano y Messi) compartiendo escena, la verdad es que nunca estuvieron juntos durante la grabación

Así se creó la ilusión del comercial

De acuerdo con el detrás de cámaras revelado recientemente, ambas estrellas filmaron sus partes por separado, en distintos momentos y locaciones. Gracias a la edición, efectos visuales y el uso de dobles, la producción logró “unirlos” en pantalla de manera convincente.

El resultado fue un anuncio que rápidamente se hizo viral por el momento y la marcancia que lograron sacar de ambos íconos, jugando con la histórica rivalidad entre ambos futbolistas. La campaña de LEGO logró captar la atención global y generar conversación entre aficionados.

FIFA y LEGO se unen para el Mundial 2026 con una réplica del trofeo a escala | X: CAPTURA DE PANTALLA

La rivalidad que marcó una era

A pesar de todo el incidente con el comercial. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo siguen siendo dos íconos que definieron una época en el futbol. Sus enfrentamientos en LaLiga con Real Madrid y Barcelona marcaron una era con la que muchos aficionados crecieron.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi | AP

El simple hecho de verlos juntos en una foto o un comercial es algo que a muchos les ilusiona; desgraciadamente para los aficionados del balompié, este no fue más que un simple montaje en conjunto.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en campaña | @LouisVuitton
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