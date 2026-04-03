Cristiano Ronaldo vuelve a lo grande: doblete en su regreso y lidera triunfo de Al-Nassr

Cristiano Ronaldo volvió a la actividad con protagonismo total. Tras perderse compromisos recientes por lesión —incluida la reinauguración del Estadio Banorte ante México—, el portugués firmó un doblete en la victoria de Al-Nassr por 5-2 ante Al-Najma, en un partido que reafirma el liderato de su equipo en la Liga de Arabia Saudita.

Tras toda la polémica que generó su regreso tan repentino a las canchas antes de que se jugara el México vs. Portugal, Ronaldo reaparece en los terrenos de juego y lo hace con una actuación redonda.

Desde el inicio, guiando la victoria para el Al-Nassr

El luso fue titular e inmediatamente se sintió su presencia en el terreno de juego. El partido comenzó con intensidad y con un Al-Nassr decidido a imponer condiciones desde el inicio. Sin embargo, fue Al-Najma quien golpeó primero con el tanto de Rakan Altulayhi al minuto 44, sorprendiendo al local.

La respuesta fue inmediata antes del descanso: Abdullah Al-Hamdan empató en el agregado (45+8’) y, apenas un minuto después, Sadio Mané le dio la vuelta al marcador (45+9’), enviando el partido 2-1 al medio tiempo.

Sadio Mané encabeza el proyecto de Al-Nassr | X: @AlNassrFC_EN

Cristiano, el estelar de la segunda parte

En la segunda mitad, el partido se abrió por completo. Al-Najma volvió a empatar con Felippe Cardoso al 47’, pero ahí apareció la figura de Cristiano Ronaldo.

El luso marcó el 3-2 al minuto 56 desde el punto penal, regresando con autoridad tras su ausencia. Más tarde, al 73’, firmó su doblete con una definición dentro del área que amplió la ventaja y prácticamente sentenció el encuentro.

El golpe final llegó en la parte final del partido (90+5’), cuando Sadio Mané marcó su doblete y puso el 5-2 definitivo, cerrando una actuación sólida del conjunto local.

Ronaldo marca el ritmo en su regreso

El regreso de Cristiano Ronaldo no pudo ser mejor: doblete, liderazgo y protagonismo ofensivo en un momento clave de la temporada. Con estos goles, el portugués continúa su camino goleador en busca de los 1000 goles y ahora, con 967, está cada vez más cerca.