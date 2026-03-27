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Futbol

Cristiano Ronaldo desata polémica: su regreso con Al-Nassr provoca críticas antes del México vs. Portugal

La ausencia del capitán luso golpeó a los revendedores mexicanos.
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 15:07 - 27 marzo 2026
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Afición mexicana explota tras ver a CR7 entrenando mientras se pierde el duelo en el Estadio Banorte

La ausencia de Cristiano Ronaldo en el partido entre México y Portugal ha generado una fuerte polémica, luego de que el delantero reapareciera entrenando con el Al-Nassr a solo días del encuentro internacional.

Una publicación del propio jugador en redes sociales, donde se le ve sonriente y recuperado, desató una ola de críticas, principalmente entre aficionados mexicanos que esperaban verlo en la reinauguración del Estadio Banrote.

Cristiano Ronaldo enciende críticas por su ausencia ante México

El contexto del mensaje fue clave para la reacción negativa. La imagen llegó justo cuando se confirmaba que el portugués no viajaría a México por lesión, lo que generó dudas entre los seguidores.

Muchos aficionados cuestionaron si realmente estaba imposibilitado para jugar, al verlo ya entrenando con normalidad junto a su club.

Incluso, en redes sociales comenzaron a surgir comentarios señalando que el delantero habría priorizado su recuperación con el Al-Nassr por encima del compromiso internacional.

La ilusión de ver a CR7 en el Azteca terminó en decepción

El partido entre México y Portugal había generado gran expectativa, en gran parte por la posibilidad de ver a Cristiano Ronaldo en acción en uno de los estadios más emblemáticos del mundo del futbol.

Sin embargo, su ausencia cambió por completo el ambiente.

  • Aficionados compraron boletos esperando verlo jugar, a pesar de los altos precios.

  • La convocatoria oficial lo dejó fuera por lesión, para cuidarlo de cara al Mundial.

El resultado fue una mezcla de decepción y enojo, especialmente por el contexto en el que se dio su regreso a los entrenamientos.

Cristiano Ronaldo en celebración de gol con Al Nassr | AP
Cristiano Ronaldo en celebración de gol con Al Nassr | AP

México vs. Portugal pierde brillo sin su máxima estrella

La ausencia de Cristiano Ronaldo no solo afectó a la afición, sino también al atractivo del partido, que marcaba la reapertura de unos de los estadios más emblemáticos del futbol, además de un momento importante de cara al Mundial 2026.

La única vez que Cristiano Ronaldo ha enfrentado al Tricolor fue en la Fase de Grupos de la Confederaciones 2017. l MEXSPORT

El duelo en el Estadio Barnote estaba pensado como un espectáculo internacional de alto nivel, pero sin su máxima figura; la narrativa cambió por completo, aunque fueran muchos jugadores de talla mundial.

Aun así, el encuentro servirá como una prueba clave para ambas selecciones en su preparación mundialista.

Cristiano Ronaldo enfoca su recuperación para llegar bien al Mundial

Mientras continúa la polémica, Cristiano Ronaldo ya tiene la mira puesta en su regreso oficial a las canchas con el Al-Nassr y sobre la Copa del Mundo 2026.

Se espera que el delantero portugués vuelva a la actividad en las próximas semanas, una vez que complete su proceso de recuperación y retome ritmo competitivo.

Cristiano Ronaldo con Al Nassr | @Cristiano
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