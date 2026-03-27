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Futbol

Ricardo Quaresma se rinde ante el Tri previo al México vs Portugal

La leyenda del futbol luso habló sobre Raúl Jiménez y sus recurdo con Héctor Herrera.
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 11:25 - 27 marzo 2026
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La leyenda lusa se sinceró sobre su admiración por el futbol mexicano, destacando el legado de figuras como Héctor Herrera y el presente goleador de Raúl Jiménez, Santiago Giménez y Paulinho.

La cuenta regresiva ha comenzado. Tras el arribo de la Selección de Portugal a Cancún este martes 24 de marzo bajo un estricto operativo de seguridad, el ambiente mundialista ha tomado por asalto el país. Todo está listo para que este sábado 28 de marzo, el renovado Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) abra sus puertas para el enfrentamiento amistoso entre el Tri y el combinado luso.

En la previa de este encuentro histórico, la figura portuguesa Ricardo Quaresma habló en exclusiva para RÉCORD sobre lo que significa para un futbolista profesional pisar el césped del coloso de Santa Úrsula. Aunque el "Mustang" ya observa el fútbol desde el retiro, no ocultó su nostalgia por no ser parte de esta reinauguración.

"A mí me encantaba este tipo de partido, pues yo amo el futbol. México es un país que vive mucho el futbol; me encantaba jugar un partido de esos, pero yo estoy viejo ya y ya he acabado"

Elogios para los referentes mexicanos

Quaresma, quien conoce bien el ADN del futbolista mexicano tras coincidir con Héctor Herrera en el Porto, destacó la calidad y el carácter de los jugadores nacionales. Para el exextremo, el legado de Herrera en Portugal es imborrable:

Grandísimo como persona, grandísimo como jugador. Un jugador con una personalidad muy fuerte que ha dado mucho al fútbol portugués"
Quaresma con Héctor Herrera en el Porto | MEXSPORT

Además destacó el ataque del Tri comandadó por Raúl Jiménez y Santiago Giménez

Raúl Jiménez y Santiago Giménez son jugadores fuertes que pueden ayudar y hacer muchas cosas por el mundo del fútbol
Santiago Giménez y Raúl Jiménez| IMAGO7

El factor Paulinho en la Liga MX

El astro portugués también se mostró al tanto de la actualidad de su compatriota Paulinho, actual referente del Toluca, quien ha causado un impacto inmediato en el fútbol mexicano.

Está muy bien; me parece que ha sido tricampeón de goleo en México. Le deseo todo lo bueno y que siga trabajando... a ver si está en el Mundial también

Con la llegada de las estrellas europeas a territorio nacional y el respaldo de leyendas como Quaresma, el partido del sábado no solo será una prueba de fuego para el equipo de Javier Aguirre, sino la confirmación de que México sigue siendo uno de los escenarios más respetados del fútbol mundial.

Paulinho, jugador de Toluca | MEXSPORT
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