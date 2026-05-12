Aldo De Nigris respalda la posible llegada de Matías Almeyda a Monterrey

Ante las versiones que posicionan a Matías Almeyda como el candidato número uno para tomar las riendas de Rayados, una voz autorizada del club ha salido a dar su opinión. Aldo De Nigris, ex referente del Monterrey, destacó las virtudes del "Pelado", resaltando su experiencia y la personalidad necesaria para liderar proyectos de alta relevancia.

De Nigris reveló que ya ha tenido acercamientos previos con el técnico sudamericano, motivado por el estilo de juego que implementó en su etapa con el Guadalajara.

De hecho yo ya he tenido contacto con él desde antes, platiqué con él porque me gustaba el sistema que imponía cuando aquellas Chivas no campeonaban. Yo había salido de Chivas, entonces ahí tuvimos una plática, me buscó por otra situación y platicamos mucho. Empecé ahí cuando estaba de cuerpo técnico también para ver otras maneras y es un gran tipo, me parece un tipo ganador

Monterrey no impediría la salida de Aldo de Nigris (MEXSPORT)

¿Está cerrada la contratación?

Al ser cuestionado sobre si el vínculo entre Almeyda y la directiva de Monterrey ya es un hecho, Aldo mantuvo la cautela, aunque dejó entrever que las pláticas están muy avanzadas.

Matías Almeyda en LaLiga | X:@SevillaFC_ENG

Para el histórico goleador, el recorrido de Almeyda en el futbol mexicano es su mayor activo, recordando lo complejo que fue su paso por Chivas debido a la filosofía de jugar únicamente con elementos nacionales. Bajo su óptica, si se concreta el fichaje, Rayados estaría sumando a un "gran prospecto" al que habrá que desearle éxito total.

Ustedes dicen que ya viene, ¿ya firmó? No, no, todavía no, es la primera opción. A mí ya me dijo, pero no les voy a decir. Es un tipo que tiene mucho camino recorrido, que ya conoce perfectamente el futbol mexicano, que estuvo en un equipo que es muy complicado por el tema de que los armados del equipo son diferentes, puro mexicano.