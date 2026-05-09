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Futbol

“Ya hablaron con Almeyda”: Adrián Marcelo revela el futuro del argentino

Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 16:41 - 09 mayo 2026
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El creador de contenido aseguró en su podcast Hermanos de Leche que Monterrey ya habría iniciado conversaciones con Matías Almeyda

El futuro del banquillo de Rayados sigue generando rumores y ahora fue Adrián Marcelo quien soltó una declaración que rápidamente encendió las redes sociales.

Durante un episodio de su podcast Hermanos de Leche, el creador de contenido regiomontano aseguró que Rayados de Monterrey ya tuvo acercamientos con Matías Almeyda, técnico argentino que recientemente fue entrevistado por él mismo hace apenas unas semanas.

Adrián Marcelo asegura que Rayados ya negocia con Almeyda

En plena conversación dentro del podcast, Adrián Marcelo mencionó que la directiva de Rayados ya habría iniciado contactos con el exentrenador del Sevilla, dejando entrever que las negociaciones podrían estar avanzadas.

La declaración tomó fuerza debido a las recientes fuentes que han dicho que el posible futuro del argentino podría estar en tierras regiomontanas. Adrián también habló sobre su entrevista con Almeyda, donde hablaron de futbol, liderazgo y de su etapa en México, una charla que generó mucha conversación entre los aficionados mexicanos.

Matías Almeyda en entrenamiento con Sevilla I X:@SevillaFC_ENG

Hasta el momento, Rayados no ha confirmado oficialmente ningún acercamiento con el estratega argentino, aunque los rumores sobre posibles cambios en el banquillo continúan creciendo rumbo al siguiente torneo.

Almeyda vuelve a sonar para dirigir en la Liga MX

El nombre de Matías Almeyda constantemente aparece ligado a equipos del futbol mexicano gracias al impacto que tuvo durante su etapa con Chivas, club con el que consiguió títulos importantes y dejó una fuerte conexión con la afición rojiblanca.

Matías Almeyda con Chivas en la Liga MX | IMAGO 7
Matías Almeyda con Chivas en la Liga MX | IMAGO 7

Ahora, tras las declaraciones de Adrián Marcelo, los aficionados de Rayados comenzaron a reaccionar en redes sociales ante la posibilidad de ver al argentino en el banquillo regiomontano.

Por ahora todo permanece como un rumor, pero las declaraciones del influencer volvieron a colocar a Almeyda en el centro de la conversación dentro de la Liga MX.

Matías Almeyda con Chivas en la Liga MX | IMAGO 7
Matías Almeyda con Chivas en la Liga MX | IMAGO 7
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