¡Milan y Santi en peligro! Juventus vence a Lecce y se afianza a Champions

La Juventus golpeó prácticamente desde el vestidor y consiguió una valiosa victoria 1-0 sobre el Lecce en actividad de la Jornada 36 de la Serie A. En un encuentro de enorme tensión por los objetivos de ambos clubes, el conjunto de Turín aprovechó un arranque fulminante para llevarse tres puntos fundamentales en la pelea por los puestos europeos.

Gol de vestidor

El duelo apenas comenzaba cuando apareció Dusan Vlahovic para silenciar el estadio. Apenas transcurrían 11 segundos de juego cuando la Juventus encontró un balón dentro del área que terminó en los pies del delantero serbio, quien mostró sangre fría para controlar, quitarse la marca defensiva y definir ante la salida del arquero.

La anotación tomó completamente descolocado al Lecce, que ni siquiera había logrado acomodarse tácticamente sobre el terreno de juego. El estadio quedó congelado ante la rapidez del golpe juventino, mientras los jugadores visitantes celebraban uno de los goles más rápidos de la temporada en el futbol italiano.

Gol de la Juventus a los 11 segundos ante Lecce l X:juventusfc

Con la ventaja en el marcador, la Juventus administró el encuentro con inteligencia y experiencia. El equipo bianconero priorizó el orden defensivo y apostó por controlar el ritmo del partido, consciente de la importancia de mantener la diferencia mínima en un escenario complicado y con alta presión ambiental.

Por momentos, Lecce intentó reaccionar empujado por su afición y por la necesidad urgente de sumar puntos en la lucha por la permanencia. El conjunto local adelantó líneas y buscó generar peligro mediante centros al área y disparos de media distancia, aunque se encontró constantemente con una defensa juventina bien organizada.

Spalletti, DT de la Juventus l AP

El partido se volvió cada vez más físico e intenso conforme avanzaron los minutos. Juventus resistió los intentos locales y también tuvo oportunidades para ampliar la ventaja en contragolpes, pero el marcador ya no volvió a moverse. La diferencia conseguida en los primeros segundos terminó siendo suficiente para definir el encuentro.

¿Cómo queda clasificación con el Milan?

Con este resultado, la Juventus alcanzó las 68 unidades y desplazó momentáneamente al AC Milan de la tercera posición. El conjunto turinés ahora observa con atención el compromiso de los Rossoneri frente al Atalanta, ya que el cierre de temporada sigue completamente abierto en la pelea por los boletos europeos.

Victoria de la Juventus ante Lecce l AP