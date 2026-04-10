¡Mister para rato! Juventus renueva a Spalletti como DT hasta 2028

La Juventus de Turín sigue confiando en el proyecto de Luciano Spalletti, el conjunto Biancorrei ha hecho oficial la extensión de contrato del entrenador italiano, hasta el 30 de junio de 2028, después de haber llegado a finales del 2025 en sustitución de Igor Tudor.

“Estamos muy contentos de haber extendido el contrato de Luciano por dos temporadas más. Desde que Luciano se unió a nuestra gran familia de la Juventus, ha tenido un impacto muy positivo en nuestros jugadores, en todo el Club y en toda la comunidad de la Juventus: enseguida quedó claro para todos que Luciano era la persona idónea para liderar al equipo hacia el crecimiento”, resaltó Damien Comolli, CEO de la Juve.

La Vecchia Signora confirmó la llegada de Spalletti | X: @juventusfc

Asimismo, resaltó su estilo de juego como entrenador: “Su ambicioso estilo de juego refleja las expectativas de nuestros aficionados y del Club, y sus valores representan nuestra identidad.Por lo tanto, hemos decidido continuar juntos más allá del plazo contractual previamente acordado.”

Finalmente, Damien Comolli resaltó el buen trabajo y con el prospero futuro del equipo: porque creemos que la estabilidad y la continuidad son dos pilares esenciales para el éxito futuro. ¡Buen trabajo, señor! ¡Hasta el final !".

Luciano Spalletti, nuevo técnico de Juventus, mantiene el tatuaje de su paso por Napoli | AP

¿Cómo llegó Spalletti a la Juventus?

Cabe mencionar, que La Vecchia Signora firmó a Spalletti con un contrato de ocho meses a finales de octubre, hasta junio. Los medios italianos informaron que el contrato se renovará automáticamente por dos años si el club se clasifica para la Champions League.

La contratación se cristalizó tres días después de que Igor Tudor fuera despedido tras tres derrotas consecutivas y una racha de ocho partidos sin ganar que se remontaba al 13 de septiembre. La racha terminó el miércoles con una victoria 3-1 sobre Udinese, con Massimo Brambilla como técnico interino.

Spalletti | AP

¿Cómo ha sido el paso de Spalletti?

Luciano Spaletti suma un total de 31 partidos dirigidos con un saldo de 17 victorias, ocho empates, seis derrotas; por el momento mantiene a la Juventus en el quinto puesto con 57 unidades en la lucha por meterse en puestos de Champions.