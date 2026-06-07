El emotivo mensaje del Grande Americano tras ganar en Noche de los Grandes: “Todo México, gracias por todo”

La histórica función de Noche de los Grandes dejó uno de los momentos más emocionantes del año cuando Grande Americano salió victorioso en la lucha de máscara contra máscara ante el "OG" Grande Americano, combate que ya es considerado uno de los mejores en la historia reciente de la lucha libre profesional.

El Grande Americano en Mural | IG:@elgrandeamericanowwe

Tras conseguir la victoria, el enmascarado no pudo contener la emoción y dedicó unas palabras a la afición mexicana que lo acompañó durante todo el camino.

¡Lo logré! Pero eso solamente es posible porque tengo amigos aquí y tengo mi país, mi gente, mi México

No tengo palabras... mi gente y todo México, muchísimas gracias por todo, los amo

A todo México... muchísimas gracias por todo. 🇲🇽❤️ Atte. El Grande Americano. pic.twitter.com/utMoELRJKO — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) June 7, 2026

Chad Gable fue desenmascarado en una lucha histórica

La lucha principal de Noche de los Grandes terminó revelando una de las identidades más comentadas de los últimos meses. Después de caer en el combate de máscara contra máscara, el "OG" Grande Americano tuvo que mostrar su rostro ante el público, confirmándose que se trataba de Chad Gable.

El combate recibió una enorme cantidad de elogios por parte de aficionados y especialistas, al grado de ser calificado con 5.75 estrellas por la crítica especializada, convirtiéndose en la lucha mejor valorada en la historia de WWE.

La intensidad, la narrativa y el desenlace hicieron que el enfrentamiento fuera considerado instantáneamente como un clásico moderno.

Chad Gable reveló ser él quien daba vida al Original Grande Americano | Captura de pantalla

El Megacampeonato de Dominik Mysterio aparece en el horizonte

Con esta importante victoria, el Grande Americano da un paso gigantesco en su ascenso dentro del panorama internacional y ahora tiene la mira puesta en uno de los máximos objetivos de la lucha libre actual.

El enmascarado comenzará su camino rumbo a Triplemanía XXXIV, donde buscará conquistar el Megacampeonato de AAA que actualmente posee Dominik Mysterio.

La posibilidad de un enfrentamiento entre ambos ya genera expectativa entre los aficionados, especialmente después del gran impulso que obtuvo el Grande Americano tras una victoria que quedará marcada en la historia de la lucha libre.

Luego de conquistar la máscara de Chad Gable, tener una oportunidad asegurada por el Megacampeonato tras conquistar el Rey de Reyes y recibir el respaldo de la afición mexicana, el siguiente reto para el nuevo ídolo será intentar destronar a Dominik Mysterio y conquistar el máximo campeonato de la Caravana Estelar.