¡Se pasó de 'Sucio'!: Dominik Mysterio lanza contundente mensaje en contra de Penta y Rey Mysterio

Desde que Dominik Mysterio, actual megacampeón de AAA se convirtió en rudo, su personalidad ha llamado la atención de los fanáticos, ya que el apodado 'Sucio', se ha quitado algunos filtros que con su personaje anterior tenía.

Una clara muestra de ello es uno de los más recientes comentarios del campeón de la tres veces estelar, el cual va dirigido en contra de dos compatriotas suyos que se enfrentarán próximamente.

Dominik Mysterio | WWE

"Ya ma***la"

Es oficial, este próximo lunes 8 de junio, Penta enfrentará a Rey Mysterio en Monday Night Raw en una lucha por el campeonato intercontinental, lucha que el mismo 'Cero Miedo' había pedido al gerente general Adam Pearce en semanas anteriores.

Después de la participación del campeón intercontinental en el torneo King of the Ring, se ha concedido el combate pero dentro de la gira de Europa, algo que ha llenado de emoción a Penta, quién en sus redes dedicó un mensaje a Rey Mysterio, pero no a todos les ha encantado la dedicatoria.

En los comentarios, Dom ha respondido sin ninguno tapujo, haciendo una referencia a un acto sexual: "Ya mam***la", palabras que han causado mucha risa para la mayoría de los aficionados en redes sociales, pero para el defensor de la presea no.

Penta respondió también de manera bastante directa: "Pinch* naco envidioso", fue el comentario que apareció en medio de mucho apoyo para las primeras palabras de Dom en una publicación dedicada a la lucha que tendrán en Francia los dos enmascarados el lunes por la tarde.

Comentario de Penta y Dominik | Captura de pantalla

Actividad mexa en Europa

Como ya se ha mencionado, Penta defenderá su campeonato intercontinental este lunes ante Rey Mysterio en lo que se convertirá en su novena defensa titular desde que ganó la presea en marzo de este mismo año; sin embargo, no es la única participación de un latino en la gira por el 'Viejo Continente'.

Dominik Mysterio, durante la última edición de Friday Night SmackDown, venció a Trick Williams, Damian Priest y Bron Breakker en un fatal de cuatro esquinas para avanzar a las Semifinales del torneo Rey del Ring; ¿la mala noticia? El 'Sucio' tendrá que medirse a Oba Femi en dicha instancia con la fecha por confirmarse aún.