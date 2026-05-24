¿Inconformes con Rey Mysterio? Así reaccionó el roster de AAA con su nuevo gerente general

La llegada de Rey Mysterio como nuevo gerente general de AAA sigue dando de qué hablar y ahora fue la propia empresa la que mostró cómo reaccionó parte del roster tras el histórico anuncio de la Caravana Estelar.

A través de un video publicado en redes sociales, varias estrellas de la Tres Veces Estelar aparecieron dando su opinión —o dejando ver sus gestos— luego de que el miembro del Salón de la Fama de WWE fuera presentado oficialmente como la nueva autoridad de la compañía.

Estos fueron los rostros antes del anuncio del nuevo Gerente General. 😏 pic.twitter.com/56rCheMpy6 — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) May 24, 2026

Algunos felices… otros no tanto

Entre las reacciones más llamativas apareció La Catalina, quien se mostró emocionada con la noticia, mientras que Mr. Iguana y Octagón Jr. también dejaron ver su aprobación ante el nombramiento.

Por otro lado, El Hijo del Vikingo lució serio y molesto, algo que no pasó desapercibido entre los aficionados, especialmente por la historia reciente que mantiene alrededor del Megacampeonato AAA y todo el caos que rodea actualmente a la empresa.

En contraste, luchadores como El Fiscal, La Parka, El Hijo del Dr. Wagner Jr. y el grupo de Las Tóxicas aparecieron contentos con la nueva etapa que avecina a la empresa.

Dominik Mysterio no ocultó su incomodidad

Sin embargo, quien más llamó la atención fue Dominik Mysterio, ya que en ningún momento se le vio feliz con el anuncio de Rey Mysterio, su padre.

La reacción del actual Megacampeón AAA tiene sentido debido a toda la rivalidad e historia que existe entre padre e hijo dentro de WWE y AAA, una relación que en los últimos años ha estado marcada por traiciones, tensiones y enfrentamientos constantes.