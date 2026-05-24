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Lucha

Mr. Iguana no descarta retar al Grande Americano por el Megacampeonato AAA en algún momento

Fotos oficiales de Mr. Iguana con WWE | Instagram: @elmr.iguana
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 22:06 - 23 mayo 2026
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El luchador mexicano habló con RÉCORD durante la Serenata del Grande Americano y reaccionó al fenómeno mundial que ha provocado el personaje dentro de la lucha libre

Mr. Iguana habló con RÉCORD durante la Serenata del Grande Americano y dejó abierta la posibilidad de enfrentar en el futuro a El Grande Americano en caso de que logre conquistar el Megacampeonato de Lucha Libre AAA.

Cuestionado sobre si buscaría retarlo por el máximo título de AAA, Mr. Iguana respondió de manera misteriosa y fiel a su estilo:

Está por verse; póngase verde
Mr Iguana llega a la WWE | X

Mr. Iguana habló sobre el fenómeno global del Grande Americano

El luchador también opinó sobre el impacto nacional e internacional que ha generado el personaje del Grande Americano en los últimos meses, asegurando que la reacción del público ha sido positiva para la lucha libre mexicana.

Es algo lindo para la lucha libre. Que todo el mundo se dé cuenta de la afición mexicana, de todo lo que está haciendo y todo lo que reacciona

El fenómeno alrededor del Grande Americano ha provocado la locura en México como en algunas partes del extranjero, convirtiéndose en uno de los temas más comentados dentro del mundo de la lucha libre.

El Megacampeonato de AAA sigue en la mira

La posibilidad de que el Grande Americano llegue al Megacampeonato ha comenzado a generar expectativa entre los aficionados. En caso de ganar la máscara del “Chaparro” Americano en la Noche de los Grandes, lo más seguro es que veremos una lucha por el Megacampeonato entre Dominik Mysterio y el Grande Americano, acabando con la consolidación del Americano en el escenario más grande de AAA.

Grande Americano consolando a Pimpinela Escarlata | Captura de pantalla de AAA

Esa posibilidad llama la atención de los aficionados, especialmente por la cantidad de luchadores que ya levantaron la mano para enfrentarlo en caso de conquistar el cinturón, ya sea Dominik Mysterio o Grande Americano.

Mientras tanto, Mr. Iguana continúa consolidándose como una de las figuras más carismáticas y populares de AAA y de WWE gracias a su estilo único y conexión con el público mexicano.

Mr. Iguana fue el noveno luchador en entrar al Royal Rumble | Captura: WWE
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