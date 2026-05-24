Mr. Iguana no descarta retar al Grande Americano por el Megacampeonato AAA en algún momento
Mr. Iguana habló con RÉCORD durante la Serenata del Grande Americano y dejó abierta la posibilidad de enfrentar en el futuro a El Grande Americano en caso de que logre conquistar el Megacampeonato de Lucha Libre AAA.
Cuestionado sobre si buscaría retarlo por el máximo título de AAA, Mr. Iguana respondió de manera misteriosa y fiel a su estilo:
Está por verse; póngase verde
Mr. Iguana habló sobre el fenómeno global del Grande Americano
El luchador también opinó sobre el impacto nacional e internacional que ha generado el personaje del Grande Americano en los últimos meses, asegurando que la reacción del público ha sido positiva para la lucha libre mexicana.
Es algo lindo para la lucha libre. Que todo el mundo se dé cuenta de la afición mexicana, de todo lo que está haciendo y todo lo que reacciona
El fenómeno alrededor del Grande Americano ha provocado la locura en México como en algunas partes del extranjero, convirtiéndose en uno de los temas más comentados dentro del mundo de la lucha libre.
¡TODOS LOS DÍAS TE REZO, GRANDE! 🇲🇽— DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 23, 2026
Todo México se rinde ante el Grande Americano. 🔥 pic.twitter.com/5v0QqtYlZX
El Megacampeonato de AAA sigue en la mira
La posibilidad de que el Grande Americano llegue al Megacampeonato ha comenzado a generar expectativa entre los aficionados. En caso de ganar la máscara del “Chaparro” Americano en la Noche de los Grandes, lo más seguro es que veremos una lucha por el Megacampeonato entre Dominik Mysterio y el Grande Americano, acabando con la consolidación del Americano en el escenario más grande de AAA.
Esa posibilidad llama la atención de los aficionados, especialmente por la cantidad de luchadores que ya levantaron la mano para enfrentarlo en caso de conquistar el cinturón, ya sea Dominik Mysterio o Grande Americano.
Mientras tanto, Mr. Iguana continúa consolidándose como una de las figuras más carismáticas y populares de AAA y de WWE gracias a su estilo único y conexión con el público mexicano.
Te puede interesar