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Lucha

JBL se adelanta al anuncio de AAA y asegura que será el nuevo gerente general de la Tres Veces Estelar

JBL (derecha) sería uno de los candidatos a tomar el puesto | wwe.com
18:59 - 23 mayo 2026
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Antes de que Marisela Peña revele al nuevo gerente general de AAA en el Juan de la Barrera, JBL aseguró que “será genial” asumir el cargo en México

JBL parece estar convencido de que será el próximo gerente general de AAA. A unas horas del anuncio oficial que realizará Marisela Peña en la función de AAA en el emblemático Juan de la Barrera de la Ciudad de México, el integrante del Salón de la Fama de WWE ya “cantó victoria” antes de tiempo.

“Será genial ser el gerente general de México”, fue el mensaje con el que JBL encendió todavía más las especulaciones sobre quién tomará el control de la Tres Veces Estelar en una historia que ha tomado fuerza durante las últimas semanas.

AAA ha jugado con el misterio del nuevo gerente general

En recientes funciones y segmentos de AAA, distintos nombres han aparecido como posibles candidatos para ocupar el cargo de gerente general de la empresa. Entre los personajes que han levantado la mano destacan Chessman, Cibernético, Texano Jr., Chelsea Green, Dorian Roldán y el propio JBL.

La empresa ha mantenido el misterio alrededor de la identidad del nuevo directivo, convirtiendo el anuncio en uno de los momentos más esperados de la función.

Pimpinela, Chelsea Green y JBl son candidatos principales | wwe.com

El Juan de la Barrera será escenario del anuncio oficial

AAA aprovechará su evento en el icónico gimnasio Juan de la Barrera para revelar finalmente quién será el nuevo gerente general de la compañía, una figura que podría cambiar el rumbo de varias rivalidades y campeonatos dentro de la empresa.

Mientras tanto, JBL ya comenzó a calentar el ambiente y muchos aficionados creen que sus declaraciones podrían ser una pista sobre la decisión final de Marisela Peña.

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