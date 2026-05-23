Cartelera oficial para la Noche de los Grandes 2026
La AAA anunció de manera oficial la cartelera para Noche de los Grandes, función que reunirá a varias de las máximas figuras de la lucha libre mexicana e internacional en una noche llena de campeonatos y rivalidades.
La Tres Veces Estelar presenta una cartelera digna de uno de los eventos más importantes y prometedores de todo el año, con una lucha que significa más que un campeonato en el pancracio nacional, una tradición y con luchas de alto calibre.
Cartelera oficial para Noche de los Grandes
La Catalina, Lola Vice y Bayley vs. Las Toxicas (Flammer, La Hiedra y Maravilla).
Pagano y Psycho Clown (c) expondrán los Campeonatos Mundiales en Parejas de AAA ante los War Raiders (Erik e Ivar).
El Hijo de Dr. Wagner Jr. defenderá el Campeonato Latinoamericano AAA frente a El Hijo del Vikingo.
La lucha estelar, Máscara contra Máscara, El Grande Americano y El Original Grande Americano.
¿Cuándo y dónde ver La Noche de los Grandes?
La función de AAA se llevará a cabo el próximo sábado 30 de mayo de 2026 desde la Arena Monterrey, en Nuevo León.
El evento podrá verse en México y Latinoamérica a través de FOX One, además de las plataformas oficiales de AAA y WWE en YouTube y Facebook para distintas regiones.
8:00 PM | Tiempo del centro de México
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