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Lucha

Cartelera oficial para la Noche de los Grandes 2026

Poster oficial para el Máscara contra Máscara en la Noche de los Grandes | AAA
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 17:31 - 23 mayo 2026
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La empresa mexicana presentó oficialmente el match card del evento, el cual contará con campeonatos en juego, talento internacional y una lucha de apuesta como combate estelar

La AAA anunció de manera oficial la cartelera para Noche de los Grandes, función que reunirá a varias de las máximas figuras de la lucha libre mexicana e internacional en una noche llena de campeonatos y rivalidades.

La Tres Veces Estelar presenta una cartelera digna de uno de los eventos más importantes y prometedores de todo el año, con una lucha que significa más que un campeonato en el pancracio nacional, una tradición y con luchas de alto calibre.

El Hijo de Dr. Wagner Jr. defenderá el Campeonato Latinoamericano AAA frente a El Hijo del Vikingo | AAA

Cartelera oficial para Noche de los Grandes

  • La Catalina, Lola Vice y Bayley vs. Las Toxicas (Flammer, La Hiedra y Maravilla).

Pagano y Psycho Clown (c) expondrán los Campeonatos Mundiales en Parejas de AAA ante los War Raiders (Erik e Ivar) | AAA

  • Pagano y Psycho Clown (c) expondrán los Campeonatos Mundiales en Parejas de AAA ante los War Raiders (Erik e Ivar).

  • El Hijo de Dr. Wagner Jr. defenderá el Campeonato Latinoamericano AAA frente a El Hijo del Vikingo. 

  • La lucha estelar, Máscara contra Máscara, El Grande Americano y El Original Grande Americano.

Los Grandes Americanos protagonizaron uno de los momentos de la noche | wwe.com

¿Cuándo y dónde ver La Noche de los Grandes?

La función de AAA se llevará a cabo el próximo sábado 30 de mayo de 2026 desde la Arena Monterrey, en Nuevo León.

El evento podrá verse en México y Latinoamérica a través de FOX One, además de las plataformas oficiales de AAA y WWE en YouTube y Facebook para distintas regiones.

  • 8:00 PM | Tiempo del centro de México

La Noche de los Grandes será el siguiente evento de la empresa mexicana | AAA
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