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Lucha

¿Ventaja para La Noche de los Grandes? Los Americanos vencen a El Original, Julio y Bruto en Monday Night Raw

Festejo de Los Americanos en Raw | Captura de pantalla
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 21:23 - 18 mayo 2026
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El combate se llevó a cabo en un tornado tag team

Seguimos calentando motores de cara a lo que será el Máscara vs Máscara de Los Grandes Americanos el próximo 30 de mayo en la Arena Monterrey, pues esta vez se dio un enfrentamiento en un tornado tag team entre los dos equipos parte de esta rivalidad.

Las victorias para cada equipo se han repartido una por lado, pues tan solo unas semanas en el pasado, estos seis luchadores ya se habían enfrentado en un lunes por la noche.

El Original Grande Americano atacando a Rayo Americano | wwe.com

Ventaja para Los Americanos

Incluso después de que se estipulara que ninguno de Los Grandes Americanos podía tocar al otro, WWE ha pactado varios combates que los incluyen a las dos partes del evento central de Noche de los Grandes.

La primera de esas luchas, fue realizada en relevos australianos, con victoria para El Original Grande Americano y sus compañeros, pero esta vez la cosa fue diferente, pues aunque igualmente lucharon por equipos, la modalidad ahora fue de 'tornado', es decir, no se necesitaba de un relevo para que un luchador pudiera entrar a participar de la contienda.

El final no fue tan sencillo como parecía en un principio, pues Los Americanos trataron de ganar poniéndose la placa metálica dentro de su máscara como habitualmente lo han hecho; sin embargo, no contaban con que eso no funcionaría, pues El Original pudo evitar la derrota, al menos por los siguientes minutos del enfrentamiento.

Ya con sus compañeros Bruto y Julio de regreso, la lucha de nueva cuenta se volvió pareja, pero tuvo el mismo desenlace, la victoria de el Grande Americano más querido por el público mexicano, dejando en claro un mensaje directo para la rivalidad que tendrá un fin el próximo sábado 30 de mayo.

Los Americano entrando a la lucha | Captura de pantalla

El movimiento del Grande Americano

A pesar de que la lucha entre estos dos personajes con ambas máscaras en juego aún no se lleva a cabo, la gente ya ha comenzado a elegir de qué lado están, pues sin siquiera tener un resultado, han convocado a un evento sin precedentes en la lucha libre mexicana.

En redes sociales, algunos fans ya han soltado la convocatoria para ir al Ángel de la Independencia a festejar la victoria del Grande Americano de Ludwig Kaiser; no obstante, una vez más hay que aclarar que aún no es oficial que él vaya a ganar, pues incluso todavía restan un par de semanas para que la lucha tenga lugar en la Arena Monterrey.

Ataque del Grande Americano sobre el Original recreado con IA | IG: @elgrandeamericanowwe
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