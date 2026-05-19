Pumas vs Cruz Azul: Universidad Nacional gastó menos que La Máquina para llegar a la Final

Club Universidad y Cruz Azul se enfrentan en la Final del Clausura 2026, en la que malarias de ambos clubes podrían terminarse. La Máquina, con un plantel más profundo, hizo la inversión necesaria para llegar a la antesala por el título, mientras que Universidad Nacional, con jugadores de menor renombre logró avanzar hasta esta instancia.

¿Cuáles han sido los gastos de Cruz Azul para llegar a la Final?

En el proyecto actual de los dos clubes, Cruz Azul gastó 20 millones de euros, de acuerdo con cifras de Transfermrkt. En cuanto a ingresos, la cantidad es de 14 mde, gracias a las ventas de Mateus Bogusz, Alexis Gutiérrez, Jorge Sánchez, entre otros.

El balance final entre ingresos y gastos de Cruz Azul es de -5.95 millones de euros, lo cual refleja los esfuerzos de la directiva para mejorar la plantilla con elementos como José Paradela, Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Christian Ebere, y más.

Agustin Palavecino tras anotar gol con Cruz Azul | MEXSPORT

Pumas y su balance de fichajes

Por parte de Pumas, el gasto total fue de 13.5 millones de dólares, de acuerdo con información de René Tovar, con Juninho con la transferencia más costosa por 5 mdd. Esta cifra toma en cuenta a jugadores como Adalberto Carrasquilla (3 mdd), Pedro Vite (2 mdd), Álvaro Angulo (1.6 mdd), Keylor Navas (1.4 mdd) y Alan Medina con 5 (mdd).

El conjunto auriazul también presentó bajas, y los ingresos fueron de 7.70 millones de euros, gracias a la venta de Jorge Ruvalcaba por 5.50 mde y la de José Caicedo por 2.20. El balance final es de -5.8.

Keylor Navas saliendo de Ciudad Universitaria | MEXSPORT

Cesiones en Pumas

Una de las claves de Pumas para conformar a un plantel capaz de competir fue la estrategia de las cesiones de jugadores como Robert Morales, César Garza y Jordan Carrillo, estos últimos dos sin opción a compra.

El riesgo de los préstamos sin opción a compra, es que Pumas deberá evaluar su actuar con dichos jugadores, especialmente con Jordan Carrillo, quien ha brillado con el equipo en la Liguilla.

Pumas tiene poca profundidad de plantilla, situación que Efraín Juárez ha afrontado de manera positiva, a pesar de que su equipo sufre para cerrar los partidos. El plan le ha funcionado, pues ya superó las fases hasta llegar a la Final.