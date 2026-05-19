Cruz Azul y su nueva misión: ¿cuántos equipos han ganado 10 títulos en la Liga MX?

Cruz Azul volvió a instalarse en una Final de Liga MX después de dos años de espera y lo hizo con una misión que va más allá de levantar un trofeo: conquistar la tan ansiada décima estrella. El equipo dirigido por Joel Huiqui buscará cerrar el torneo con un campeonato que lo coloque en una zona histórica del futbol mexicano.

La Máquina llega a esta instancia con la oportunidad de convertirse en apenas el cuarto club en la historia del balompié nacional en alcanzar los 10 títulos de Liga. Hasta ahora, solamente América, Chivas y Toluca forman parte de ese grupo selecto de equipos que han marcado época por su peso histórico y sus vitrinas.

Para el conjunto celeste, esta Final representa una nueva posibilidad de sacudirse años de presión, exigencia y expectativa. La décima ha tardado más de lo que la afición esperaba, pero el proyecto actual, respaldado por un plantel competitivo y de alto valor en el mercado, tiene frente a sí una oportunidad que puede cambiar la narrativa reciente del club.

América campeón en el Apertura 2024 | MEXSPORT

Cruz Azul quiere entrar al club de los 10 títulos

El campeonato significaría mucho más que una vuelta olímpica para Cruz Azul. Ganar la Liga MX le permitiría a La Máquina alcanzar la barrera de los 10 títulos y colocarse en una conversación reservada para las instituciones más ganadoras del país, un objetivo que ha perseguido durante varias generaciones.

En la cima de esa lista aparece América, el máximo ganador del futbol mexicano con 16 campeonatos de Liga. Las Águilas reforzaron su dominio histórico con el título obtenido en el Apertura 2024, cuando vencieron a Rayados de Monterrey, un logro que engrandeció todavía más su etapa reciente y consolidó su posición como el club más exitoso del país.

Toluca campeón del Clausura 2025 | Imago7

América, Chivas y Toluca marcan el camino

Detrás del América se ubican Chivas y Toluca, ambos con 12 títulos. El Rebaño Sagrado sostiene buena parte de su grandeza en su historia, aunque en los años recientes no ha podido repetir los éxitos de otras épocas. Su último campeonato llegó en el Clausura 2017, cuando derrotó a Tigres y sumó una estrella muy recordada por su afición.

Toluca, por su parte, se mantiene como uno de los clubes más ganadores de México. Aunque quedó eliminado en el Clausura 2026, los Diablos Rojos llegan con el respaldo de haber sido el actual bicampeón del futbol mexicano, después de conquistar dos títulos consecutivos ante Tigres y América, resultados que lo llevaron a alcanzar las 12 coronas de Liga.