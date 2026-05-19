Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Cruz Azul y su nueva misión: ¿cuántos equipos han ganado 10 títulos en la Liga MX?

Cruz Azul, en el Estadio Jalisco | IMAGO7
Emiliano Arias Pacheco 19:51 - 18 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
La Máquina cementera buscará unirse a América, Chivas y Toluca

Cruz Azul volvió a instalarse en una Final de Liga MX después de dos años de espera y lo hizo con una misión que va más allá de levantar un trofeo: conquistar la tan ansiada décima estrella. El equipo dirigido por Joel Huiqui buscará cerrar el torneo con un campeonato que lo coloque en una zona histórica del futbol mexicano.

La Máquina llega a esta instancia con la oportunidad de convertirse en apenas el cuarto club en la historia del balompié nacional en alcanzar los 10 títulos de Liga. Hasta ahora, solamente América, Chivas y Toluca forman parte de ese grupo selecto de equipos que han marcado época por su peso histórico y sus vitrinas.

Para el conjunto celeste, esta Final representa una nueva posibilidad de sacudirse años de presión, exigencia y expectativa. La décima ha tardado más de lo que la afición esperaba, pero el proyecto actual, respaldado por un plantel competitivo y de alto valor en el mercado, tiene frente a sí una oportunidad que puede cambiar la narrativa reciente del club.

América campeón en el Apertura 2024 | MEXSPORT

Cruz Azul quiere entrar al club de los 10 títulos

El campeonato significaría mucho más que una vuelta olímpica para Cruz Azul. Ganar la Liga MX le permitiría a La Máquina alcanzar la barrera de los 10 títulos y colocarse en una conversación reservada para las instituciones más ganadoras del país, un objetivo que ha perseguido durante varias generaciones.

En la cima de esa lista aparece América, el máximo ganador del futbol mexicano con 16 campeonatos de Liga. Las Águilas reforzaron su dominio histórico con el título obtenido en el Apertura 2024, cuando vencieron a Rayados de Monterrey, un logro que engrandeció todavía más su etapa reciente y consolidó su posición como el club más exitoso del país.

Toluca campeón del Clausura 2025 | Imago7

América, Chivas y Toluca marcan el camino

Detrás del América se ubican Chivas y Toluca, ambos con 12 títulos. El Rebaño Sagrado sostiene buena parte de su grandeza en su historia, aunque en los años recientes no ha podido repetir los éxitos de otras épocas. Su último campeonato llegó en el Clausura 2017, cuando derrotó a Tigres y sumó una estrella muy recordada por su afición.

Toluca, por su parte, se mantiene como uno de los clubes más ganadores de México. Aunque quedó eliminado en el Clausura 2026, los Diablos Rojos llegan con el respaldo de haber sido el actual bicampeón del futbol mexicano, después de conquistar dos títulos consecutivos ante Tigres y América, resultados que lo llevaron a alcanzar las 12 coronas de Liga.

Chivas, en el Clausura 2017 | IMAGO7
Lo Último
21:00 Confirman primer caso de ébola sin vacuna en Estados Unidos
20:33 ¡Reinauguramos Suplex City! Brock Lesnar hace impactante regreso a WWE para retar a Oba Femi
20:27 Víctor Velázquez confirma que la continuidad de Huiqui depende de la Final
20:17 Pumas vs Cruz Azul: Universidad Nacional gastó menos que La Máquina para llegar a la Final
19:58 Agenda deportiva de hoy martes 19 de mayo 2026
19:53 México crea el primer jersey mundialista bordado por artesanas
19:51 ¡Duelo de rating! Televisa y TV Azteca tendrán la Gran Final de Ida y Vuelta a través de su señal
19:51 Cruz Azul y su nueva misión: ¿cuántos equipos han ganado 10 títulos en la Liga MX?
19:08 ¿Qué canteranos de Pumas apuntan a disputar la Final del Clausura 2026?
18:54 ¿La CURP biométrica será obligatoria para adultos mayores con INAPAM? Esto se sabe