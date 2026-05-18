¡Máquina millonaria! Cruz Azul supera a Pumas en valor de plantilla

Pumas y Cruz Azul se verán las caras en la Final del Clausura 2026, un duelo parejo futbolísticamente. En cuanto a plantel, La Máquina tiene cierta ventaja sobre el Club Universidad Nacional. Más allá de la profundidad de plantel, el equipo celeste supera por el 60% a los universitarios en cuanto a valor de plantilla, una de las diferencias más altas en las últimas Finales del futbol mexicano.

¿Cuánto vale la plantilla de Pumas?

De toda la Liga MX, Pumas es el séptimo equipo más valioso, por detrás de equipos como América, Toluca, Tigres, Rayados, Chivas y su próximo rival, Cruz Azul. Con los 26 jugadores que tiene en su plantel, Universidad Nacional alcanza una valuación de 52.08 millones de euros, de acuerdo con Transfermarkt. En cuanto a lo individual, solamente un jugador supera la barrera de los cinco millones.

Pedro Vite, mediocampista titular en la Selección de Ecuador, es el futbolista más valioso de Pumas con un valor de 5.5 millones de euros; esta valoración lo convierte en el único por arriba de los cinco. Seguido de él está Adalberto Carrasquilla, próxima mundialista con Panamá, valuado en cuatro millones. Posteriormente y para cerrar el Top 5 están Robert Morales y César Garza con un valor de 3.5 millones.

Pedro Vite, Pumas | MEXSPORT

¿Cuánto vale la plantilla de Cruz Azul?

Por otro lado, Cruz Azul está dentro de las plantillas más valiosas del futbol mexicano. Con un valor de 82.60 millones de euros, La Máquina es la cuarta plantilla más cara de la Liga MX. En este rubro sólo lo supera América (98.95 mde), Toluca (85.10 mde) y Chivas (84.85 mde). Además, dentro del equipo celeste tienen al segundo jugador más valioso de toda la liga.

Valuado en 12 millones de euros, Erik Lira es el segundo jugador con mejor valoración en Liga MX, solamente superado por el delantero de Chivas, Armando González, quien vale 15 millones de euros. En otra de las líneas La Máquina también tiene al jugador más caro del futbol mexicano.

Erik Lira | MEXSPORT

Kevin Mier, portero colombiano de Cruz Azul, es el más valioso en su posición con un valor de 6.50 millones de euros. Entre Mier y Lira hay otro jugador con un valor de nueve millones de euros: José Paradela, quien llegó procedente de Necaxa, es uno de los tres más caros de Cruz Azul en esa plantilla.

Contrario a Pumas que solo tiene un jugador valuado en más de cinco millones de euros, en La Máquina hay siete. Además de los tres ya mencionados, también están Jesús Orozco Chiquete con un valor de seis millones de euros, seguido de Carlos Rodríguez, Willer Ditta y Jeremy Márquez, con un valor de 5.5 millones de euros.