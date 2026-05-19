Federico Vilar, auxiliar de Atlante, visita el renovado Deportivo Maracaná en el barrio de Tepito

Federico Vilar, quien estará en el cuerpo técnico Atlante en el regreso de los Potros de Hierro a la Liga MX, registró una visita a las instalaciones del Deportivo Maracaná, un espacio deportivo ubicado en el barrio de Tepito, perteneciente a la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. A través de sus plataformas digitales oficiales, el exguardameta compartió una fotografía en la que se le observa dentro del complejo deportivo, el cual recientemente fue objeto de trabajos de remodelación en su infraestructura por parte de las autoridades locales.

La imagen compartida por el exjugador de escuadras como Atlante, Morelia y Tijuana muestra la superficie de juego de la cancha de fútbol, la cual colinda directamente con la estructura de la Parroquia de San Francisco de Asís, uno de los puntos de referencia geográficos dentro de este sector de la capital del país. La publicación generó interacción entre los usuarios de redes sociales debido a la ubicación del recinto y la vinculación del personaje con el balompié profesional en México.

Federico Vilar vuelve al Atlante | ATLANTE

Encuentros deportivos y participación de servidores públicos

La presencia de Federico Vilar en el Deportivo Maracaná se dio en el marco de la realización de una jornada de actividades recreativas organizada durante este fin de semana en el mismo recinto. En dicho periodo, las instalaciones renovadas albergaron una cascarita el pasado fin de semana, la cual contó con la participación de personalidades de la cadena televisiva de deportes TUDN, así como de la alcaldesa de la demarcación Cuauhtémoc, Alessandra de la Vega.

A pesar de la coincidencia en el tiempo y el espacio geográfico, se desconoce si Vilar formó parte del grupo de jugadores en el mencionado encuentro amistoso o si su visita se efectuó de forma independiente en un horario distinto dentro del mismo fin de semana. Ninguna de las partes involucradas emitió declaraciones posteriores que vinculen formalmente la estancia del auxiliar técnico del Atlante con el evento encabezado por las autoridades de la alcaldía y los miembros de los medios de comunicación masiva.

Vilar se une al Atlante de cara a su regreso a la Liga MX | ATLANTE

Contexto de la infraestructura y el arraigo del Atlante en la capital

El Deportivo Maracaná de Tepito ha operado como un centro de desarrollo para el fútbol comunitario y un punto de reunión para los habitantes de la zona centro de la ciudad. Los trabajos de mantenimiento y renovación aplicados a la cancha principal tienen como objetivo preservar el uso de suelo deportivo, sobre todo de cara a la celebración de la Copa del Mundo 2026, tercera ocasión que México será sede del torneo de la FIFA.

Por otra parte, la figura de Federico Vilar se mantiene ligada a la estructura de Atlante, institución que históricamente posee raíces vinculadas a los sectores urbanos de la Ciudad de México. El regreso de Vilar a la entidad azulgrana, ahora en su faceta como asistente técnico, forma parte del proyecto institucional vigente en el circuito de plata del fútbol mexicano.