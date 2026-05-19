¿Dónde se jugarán las siguientes ediciones del Super Bowl?

La NFL ya tiene trazada su ruta de grandes eventos para los próximos años. Mientras los equipos pelean en el emparrillado, la liga afina detalles fuera del campo con las posibles futuras sedes del Super Bowl y del Draft.

Seahawks | AP

¿Qué estadios serán sedes en los siguientes SB?

El Super Bowl LXI de 2027 se jugará en el SoFi Stadium de Inglewood, California, casa de Los Angeles Rams. Un año después, en 2028, el trofeo Vince Lombardi se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, hogar de los Falcons.

Para 2029, la NFL volverá a Las Vegas. El Allegiant Stadium repetirá como sede tras el épico Super Bowl LVIII de 2024, donde los Kansas City Chiefs vencieron en tiempo extra a los 49ers.

La fiesta seguirá en 2030 con Nashville, Tennessee, como anfitriona. Y el Super Bowl LXV de 2031 apunta a Washington, D.C., en el nuevo estadio que los Commanders tienen proyectado construir.

Caesars Superdome , casa del Super Bowl LIX | AP

Pero no todo es Super Bowl. En la reunión de propietarios de esta semana se espera que Minneapolis sea anunciada como sede del Draft de la NFL de 2028. Los comités de participación de aficionados y de grandes eventos de la liga han trabajado de la mano con la ciudad y los Vikings para cerrar los planes.