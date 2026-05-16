¿Qué equipos tienen el calendario más fácil y más difícil de la NFL en 2026?

La NFL y los 32 equipos que la integran presentaron sus respectivos calendarios de la Temporada 2026, por lo que la resaca sin futbol americano profesional está a punto de terminar. Las franquicias buscarán derrocar a los Seattle Seahawks y obtener el anhelado Trofeo Lombardi, aunque algunos contarán con mayor dificultades que otros.

En la NFL -y mayoría de deportes- se utiliza el Strength of Schedule o SOS, para medir la dificultad de los calendarios en las campañas. Todo eso se mide sumando el porcentaje de victorias en la última temporada; también existen otras metodologías para medirlo.

Trofeo Vince Lombardi | AP

¿Qué equipo tiene el calendario más fácil de la NFL?

Bajo ese contexto, los equipos de la NFL ya conocen la dificultad de sus calendarios, aunque cualquier cosa puede pasar. La franquicia con la agenda más asequible es la siguiente:

Cleveland Browns

Los Cleveland Browns son el equipo con el calendario más fácil de toda la NFL, algo que no es sorpresa para muchos. La franquicia de Ohio enfrentará solamente a cuatro equipos que clasificaron a Playoffs en la campaña anterior; entre ellos los Pittsburgh Steelers, de su misma división.

Además de los Acereros, los Browns enfrentarán a otros tres equipos que lograron la postemporada: los Carolina Panthers, los Houston Texans y los Jacksonville Jaguars. Por si fuera poco, a excepción de los Jags, Texanos y los Steelers, todos los rivales de Cleveland terminaron el 2025 con un récord perdedor; su porcentaje es de .429 de dificultad.

Shedeur Sanders, mariscal de campo de los Browns | AP

¿Qué equipo tiene el calendario más difícil de la NFL?

Para variar un poco, el equipo con el calendario más difícil de la NFL se encuentra en la Conferencia Nacional. A diferencia de su rival de la Americana, la franquicia que tendrá la agenda más compleja enfrentará a los últimos dos equipos que jugaron el Super Bowl.

Chicago Bears

El equipo de Chicago sorprendió a todos en 2025. Pese a que Caleb Williams aún no ha mostrado todo su potencial, el mariscal de campo logró llevar a los Bears hasta el Juego Divisional en la pasada temporada, pero el 2026 será más complejo.

Además de enfrentar a sus rivales del Norte de la Nacional, los Osos se verán las caras con los actuales Campeones de las dos conferencias -Patriots y Seahawks-, los Buffalo Bills, los Philadelphia Eagles y los Jacksonville Jaguars; su porcentaje es de .550.