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NFL

Sam Darnold, de Seahakws, visita Monterrey y a la LFA

Sam Darnold, muestra orgullosos el Vince Lombardi | AP
Mario Ángel Guzmán Domínguez
Mario Ángel Guzmán Domínguez 16:25 - 27 abril 2026
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El mariscal de campo de Seattle estará en el juego de la Semana 4, entre Osos y Mexicas en el Estadio Banorte de Monterrey

La LFA está de manteles largos. Sam Darnold, quarterback campeón del Super Bowl LX con los Seattle Seahawks, será el invitado de honor en el duelo de la Semana 4, donde los Osos recibirán a los Mexicas en el Estadio Banorte de Monterrey.

La visita del mariscal de campo forma parte del impulso que vive la liga tras la llegada del fondo de inversión Global Sports Capital Partners a la Liga de Futbol Americano Profesional de México, que ha apostado por fortalecer el espectáculo y aumentar su proyección mediante la presencia de figuras internacionales.

Sam Darnold y Mike Macdonald, reciben el Lombardi | AP

Las leyendas que han estado en LFA

Una de las estrategias clave ha sido acercar a la afición a leyendas y protagonistas de la NFL. Previamente, ya se había confirmado la visita de Emmitt Smith, histórico corredor de los Dallas Cowboys, el próximo 9 de mayo en Chihuahua. Sin embargo, los Osos han dado un golpe mediático al llevar a Monterrey al campeón vigente de la NFL.

Darnold firmó una temporada de redención con Seattle. Llegó como agente libre y terminó liderando al equipo al título del Oeste de la Conferencia Nacional, para después consolidarse en playoffs, conquistar la NFC y finalmente levantar el trofeo Vince Lombardi, en un recorrido en el que incluso aportó un pase de anotación en el juego por el campeonato.

Sam Darnold y Kenneth Walker, con el codiciado Vince Lombardi | AP

El legado de Sam Darnold

Hoy, el quarterback se ha convertido en un símbolo de resiliencia dentro de la liga, al demostrar que, tras años de altibajos, el trabajo y la constancia pueden cambiar el rumbo de una carrera.

De cara al futuro, Darnold y los Seahawks parten como serios contendientes a repetir el título. De acuerdo con los momios, Seattle comparte con Los Angeles Rams una cuota de +950 como favoritos para conquistar el Super Bowl LXI en 2027, por lo que su visita a tierras mexicanas es un verdadero lujo.

Sam Darnold con los Seahawks | AP
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