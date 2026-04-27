¿Qué hará Aaron Rodgers en 2026? Mike Tomlin habla sobre su destino en los Steelers

Después de tres meses de su renuncia, el ex entrenador de los Steelers, Mike Tomlin habla sobre su decisión y comparte todos los detalles de por qué considero cerrar su ciclo con el equipo de Pittsburgh.

Tomlin se unirá a NBC para la próxima temporada de la NFL, donde será analista en "Football Night in America" y expresó que los motivos de su salida no fueron una decisión tomada de la noche la mañana.

Mike Tomlin, head coach de los Pittsburgh Steelers | AP

"Hay una soledad en el liderazgo", comentó Tomlin. "Simplemente pensé que era un buen momento para mí, personalmente, refiriéndome a dónde me encuentro en la vida. Y, para ser honesto, pensé que era un buen momento para la organización. No tuvimos mucho éxito en los playoffs en años recientes". -Mike Tomlin

Con la salida de Tomlin, los Steelers contrataron a Mike McCarthy para tomar las riendas. En un giro del destino, McCarthy y Tomlin se enfrentaron en el Super Bowl XLV, un partido ganado por los Green Bay Packers, que tenían a McCarthy y Rodgers. Dieciséis años después, McCarthy y Rodgers intentarán llevar a los Steelers al Super Bowl, asumiendo que el quarterback decida regresar.

Aaron Rodgers tras el Draft 2026

Según Tomlin, los Steelers esperaban que Rodgers tomara una decisión sobre su futuro antes del Draft de la NFL 2026, pero esto no sucedió, dejando en incertidumbre y en espera por segundo año consecutivo al equipo.

A Tomlin le preguntaron qué creía que haría Rodgers y su respuesta fue, "Simplemente creo que, tras estar cerca de él durante los 12 meses que compartimos, él tiene un romance con el football; y no solo con el juego, sino con el proceso, los momentos informales, el desarrollo de los jóvenes, la interacción con los compañeros. Creo que tiene una adicción a eso, y solo hay una forma de alimentarla".

Aaron Rodgers en el partido contra Bengals | AP

¿Cómo era la relación entre Rodgers y Tomlin?

Tomlin y Rodgers parecieron ser cercanos durante su única temporada juntos, por lo que la opinión de Tomlin tiene peso. En 2025, Rodgers no firmó con los Steelers hasta el minicamp obligatorio en junio, y no sería sorprendente que decida tomar ese mismo camino otra vez.

Mientras tanto, los Steelers planean la vida después de Rodgers. Seleccionaron al mariscal de campo de Penn State, Drew Allar, en la tercera ronda del Draft el viernes pasado, quien se unirá a un grupo que incluye a Will Howard y Mason Rudolph.