Dan Marino: el hombre de acero que no fue y terminó por conquista Florida

Todos recuerdan a la famosa 'Clase de 1983' de la NFL, ¿verdad? John Elway, Todd Blackledge, Jim Kelly, Tony Eason, Ken O'Brien y Dan Marino fueron los seis seleccionados en la primera ronda de aquel Draft, el cual es recordado por ser uno de los más icónicos de todos los tiempos, y guardar con historias que trascendieron a la posteridad.

La más famosa es la de John Elway, quien se negó rotundamente a jugar para los Baltimore Colts y amenazó con dejar la NFL y jugar béisbol en las Grandes Ligas. Sin embargo, la historia del histórico quarterback de los Denver Broncos será contada en otra ocasión, pues ahora es turno de mencionar a un rey sin corona, un hombre con récords de videojuego, ese hombre es Dan Marino.

Todo mundo conoce a Marino, considerado por muchos expertos como el mariscal de campo más talentoso de todos los tiempos. Dan es un símbolo en Florida, pero su historia no estuvo ligada en un principio a la costa, sino a la siderurgia, específicamente en South Oakland en Pittsburgh, Pennsylvania.

Dan Marino, leyenda de los Miami Dolphins | AFP

Dan Marino: el acerero que nunca fue

De origen polaco e italiano, Dan Marino comenzó a ser uno de los más grandes baluartes de Pittsburgh, lugar en el que nació y se formó como un atleta nato. Además de contar con un brazo fuera de este mundo, el oriundo de South Oakland también era un talento del Rey de los Deportes, sin embargo, se decantó por representar a las Panteras de Pittsburgh en el futbol americano colegial.

Marino jugó de 1979 a 1982 en la Universidad de Pittsburgh y demostró porque era uno de los mayores talentos de toda su generación. Uno de sus momentos más recordados fue un pase de 53 yardas en el Sugar Bowl ante Georgia. que le terminó por dar el triunfo a las Panteras. Sin embargo, pese al gran talento que mostró en 1981, la última campaña colegial de Marino fue insatisfactoria, por lo que de ser uno de los grandes prospectos, terminó por ser el último quarterback elegido en la primera ronda del Draft de 1983.

Dan Marino, leyenda de los Miami Dolphins | AFP

Sin embargo, el día del Draft se esperaba que Marino fuese elegido para formar parte de los Pittsburgh Steelers, un hito sin precedentes para la Ciudad de Acero. ¿Quién mejor para representar a los Acereros que uno de sus hijos pródigos? Todo estaba listo para que Marino llegase -o más bien permaneciera- en Pennsylvania, principalmente por el último año de contrato de Terry Bradshaw.

Parte importante para que los Steelers no seleccionaran a Marino fue que contaban con tres mariscales de campo, entre ellos Mark Malone, quien fue elegido en la primera ronda del Draft de 1982. Sin embargo, la afición de Pittsburgh quería a toda costa a Dan, pero la familia Rooney y Chuck Noll dejaron pasar al mariscal de campo.

¿A quién seleccionaron los Steelers?

En lugar de Dan Marino, los Pittsburgh Steelers terminaron por seleccionar a Gabriel Rivera, un tackle defensivo de origen mexicano. La intención de Noll era formar una nueva 'Cortina de Acero', con 'Gabe' como pieza angular. Pese a que no inició como titular la temporada, el ala defensiva jugó seis juegos, hasta que la tragedia lo alcanzó.

Después de hacer dos capturas en esos seis partidos, Chuck Noll decidió poner a Rivera como titular ante los Seattle Seahawks en la Semana 7 de 1983, pero el gran momento de Gabriel nunca llegó. Tres días antes de su debut como titular, Gabriel Rivera salió a beber a un bar y sufrió un accidente, el cual lo dejó paralítico.