México golea a Puerto Rico y se acerca a la Copa del Mundo 2027

La Selección Mexicana cumplió y con su goleada ante Puerto Rico superó sin mayores complicaciones la etapa clasificatoria del Campeonato W Concacaf. Con ello, el Tri se acerca más al objetivo de regresar a una Copa del Mundo.

Desde Canadá 2015, México no disputa el torneo de la FIFA, por lo que su objetivo es clasificar a Brasil 2027. Y por ahora, bajo el mando de Pedro López, dio el primer paso al avanzar a Cuartos de Final de la etapa final de la eliminatoria de Concacaf.

Alexia Delgado en celebración con la Selección Mexicana Femenil ante Puerto Rico | IMAGO 7

Así fue la victoria de México ante Puerto Rico

Apenas 11 minutos necesito el Tri para adelantarse en el marcador por medio de Alexia Delgado y al 40' ya tenía el marcador 3-0 a su favor. Un autogol de Estefanía González y un tanto de Scarlett Camberos ampliaron la ventaja antes del descanso en el Estadio Nemesio Diez este sábado 18 de abril.

Ya para la segunda mitad comenzó el show de Charlyn Corral, quien marcó un doblete al 63' y al 86' para liquidar la eliminatoria; el segundo de sus goles llegó cuando México ya tenía una jugadora más por la expulsión de Amber DiOrio, por doble amarilla. Kiana Palacios al 59' también se sumó a la fiesta de goles antes de la exhibición de la atacante de Pachuca.

Con su doblete, Charlyn fue la goleadora de esta etapa eliminatoria, con 13 anotaciones, poco más de una tercera parte de los 36 goles que marcó el Tri. Además, el equipo mexicano fue uno de los dos, junto con El Salvador, que no permitió una sola anotación durante el torneo.

En ese contexto, el combinado salvadoreño disputará por primera vez el Campeonato Concacaf W, el cual repartirá los boletos a la Copa Mundial. Haití, Panamá, Costa Rica, Panamá y Jamaica son las otras selecciones que lograron avanzar esta etapa preliminar en las eliminatorias regionales.

Kiana Palacios y Scarlett Camberos en celebración con la Selección Mexicana Femenil ante Puerto Rico | IMAGO 7

¿Cuándo es la siguiente fase de las eliminatorias?

Por ahora, la Concacaf no ha confirmado oficialmente las fechas en las cuales se celebrará el Campeonato Femenino Concacaf. Sin embargo, está previsto que se dispute entre noviembre y diciembre de 2026, también en sede todavía por confirmar.

Detrás de Estados Unidos y Canadá, que clasificaron directamente, México es el tercer mejor ubicado en el Ranking FIFA en la más reciente actualización. A espera de confirmar algún movimiento, se enfrentaría en Cuartos de Final a la Selección de Haití.

Jugadoras en celebración con la Selección Mexicana Femenil ante Puerto Rico | IMAGO 7