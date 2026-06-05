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Futbol

¡Elías Montiel no llega al América! ¿Luis Chávez sí?

Luis Chávez trabaja para regresar al terreno de juego tras su lesión | INSTAGRAM
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 14:32 - 05 junio 2026
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La llegada del nuevo timonel azulcrema traerá algunos cambios en el equipo

Se fue André Jardine de las Águilas del América, dejando un gran vacío en la afición azulcrema; sin embargo, no es tiempo de lamentos, ya que Guillermo Almada parece ser el nuevo entrenador del equipo, por lo que los refuerzos tendrían un recuerdo tuzo.

Algunos rumores habían mencionado que Elías Montiel sería refuerzo de las Águilas; sin embargo, esa información se ha ido diluyendo con el paso de los días, pero no todo está perdido, pues un seleccionado nacional podría llegar al nido próximamente.

Elías Montiel, jugador de Pachuca | MEXSPORT

¿Se viene reencuentro Chávez-Almada?

Entre dudas y mucha incertidumbre en Coapa, los rumores sobre más movimientos parecen estar a la orden del día. Ya sin entrenador, las Águilas apuntan a renovar su plantel y que mejor que sea con un hombre que sabes trabajar con él.

Gracias a la transmisión del juego México vs Serbia a través de TUDN, Gibran Araige adelanto que ante la inminente llegada del charrúa, Guillermo Almada, también comenzaron a llegar algunas peticiones para el plantel, iniciando con un viejo conocido de la Liga MX y seleccionado mundialista, Luis Chávez.

Luis Chávez en calentamiento con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Gibran confirmó que que no el interés de contar con Chávez es una realidad por parte de Almada, pero aun no hay nada oficial ni ningún movimiento, simplemente es un 'deseo' del que apunta a ser el próximo entrenador de las Águila del América.

Un 'nuevo América'

Con la baja en el banquillo, el cuadro de Coapa apunta a vivir una de sus nuevas reestructuraciones internas, las cuales van desde la directiva hasta el terreno de juego. El equipo azulcrema busca una nueva cara y con su nuevo entrenador todo parece que también serán nuevos miembros los que 'armen' este nuevo América.

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