¿Joel Huiqui se quedará al frente de Cruz Azul? El técnico despeja dudas

Están por cumplirse dos semanas de que Cruz Azul se quedó con el título del Clausura 2026 en la Liga MX y todavía es incierto lo que pasará en el banquillo cementero. A pesar de que Joel Huiqui hizo un buen trabajo como reemplazo de Nicolás Larcamón, la directiva por ahora no confirma su continuidad.

Sin embargo, el exdefensa no se inquieta y al contrario, se mantiene confiado de que pronto llegará a un acuerdo con la directiva encabezada por Víctor Velázquez. Así lo hizo saber durante una entrevista en el programa Futbol Picante, en la cual aseguró que "prácticamente está todo cerrado".

Joel Huiqui tras coronarse con Cruz Azul en el Clausura 2026 | IMAGO 7

¿Qué dijo Joel Huiqui sobre su continuidad con Cruz Azul?

Ante la pregunta expresa sobre si seguirá o no al frente de la Máquina para buscar el bicampeonato en el Apertura 2026, Huiqui aceptó que recientemente se reunió con el presidente del club y que todo luce favorable. "Prácticamente está todo cerrado".

"Fui en la tarde a la oficina con el presidente a ver unas cosas y estamos casi todos cerrados, así es", declaró el director técnico, quien no dio más detalles sobre la duración de su contrato con Cruz Azul. En ese sentido, aseguró que para él lo más importante es dejar un legado en la institución de la Noria.

"Para mí, mira, lo importante hoy para mí es poder arrancar de cero, ¿no? Arrancar la pretemporada, hacer un buen plan de semestre. Y si es un año o dos años, me da lo mismo. Yo creo que lo que pretendo hacer en el club es dejar huella", enfatizó Joel Huiqui.

Huiqui quiere aprovechar las fuerzas básicas

Hasta antes de tomar el lugar de Larcamón, Huiqui solo había tenido experiencia como estratega en equipos de divisiones inferiores. Además de las categorías menores de Cruz Azul, estuvo entre septiembre de 2021 y diciembre de 2022 con la filial de FC Juárez en la Tercera División.

Joel Huiqui tras coronarse con Cruz Azul en el Clausura 2026 | MEXSPORT

No obstante, gracias a su experiencia con las fuerzas básicas en la Noria sabe que un club como la Máquina no puede descuidar la formación de jugadores. "Lo importante sería la paciencia, ¿no? Y no solamente por lo que significa el club, sino porque tiene, aparte del primer equipo, tiene muchas fuerzas básicas".

"Creo que el proyecto va más allá del primer equipo, sino formar jugadores desde fuerzas básicas", finalizó Huiqui, quien a pesar de debutar en Primera División con Pachuca, comenzó su formación precisamente con Cruz Azul y por ende conoce bien a la institución.