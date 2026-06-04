Mauro Zaleta, perteneciente de Cruz Azul, apunta al Atlante tras brillar con Mazatlán

El mercado de fichajes comienza a moverse. Mauro Zaleta, lateral izquierdo, perteneciente a Cruz Azul, está en el radar del Atlante y tiene altas posibilidades de convertirse en refuerzo del conjunto azulgrana para el Apertura 2026.

Luego de un destacado semestre con Mazatlán FC, equipo al que llegó en calidad de préstamo, el futbolista veracruzano despertó el interés de varias instituciones, siendo Atlante uno de los clubes que más ha seguido de cerca su evolución.

Mauro Zaleta, con Mazatlán | IMAGO7

La nueva etapa con Miguel Herrera

Zaleta será dirigido por Miguel Herrera en una nueva etapa de su carrera.

El carrilero vivió un torneo de ensueño con los Cañoneros. En las 12 jornadas que disputó registró tres asistencias y un gol, números que respaldan el crecimiento que ha mostrado en la Liga MX y que lo colocan como una de las opciones más interesantes en su posición.

Mauro Zaleta, con Mazatlán | IMAGO7

¿Cómo ha sido el camino de Mauro Zaleta en Liga MX?

Originario de Veracruz, Mauro Zaleta tuvo un camino particular rumbo al máximo circuito. Aunque debutó en Primera División con Cruz Azul, su formación comenzó en las Fuerzas Básicas de Chivas. Fue en 2021 cuando arribó a La Noria para continuar con su desarrollo futbolístico.

Tras integrarse a la categoría Sub-20 de la Máquina, rápidamente dio el salto a la Sub-23, donde llamó la atención de Juan Reynoso. Gracias a sus actuaciones fue promovido al primer equipo y tuvo su debut en la Liga MX durante la Jornada 1 del Clausura 2022 frente a Xolos de Tijuana.

Ahora, después de consolidarse en Mazatlán, Zaleta podría encontrar una nueva oportunidad con Atlante, equipo que busca fortalecer su plantilla y que ve en el lateral mexicano una pieza con proyección y experiencia en el futbol profesional.